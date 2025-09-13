小貨車「刁車」卡路中！台中神力女警1人猛推60米　路人比讚

記者白珈陽／台中報導

台中市1名女駕駛日前在北屯區山西路與大連路口「刁車」，由於當時正處交通高峰，不少車輛塞在後方，女子只能焦急地聯繫保險公司處理；女警員紀宜均獲報前往查看，為緩解交通擁塞情形，當機立斷請女子進駕駛座控制方向盤，由她在車尾推車，一路推了約60公尺，協助將故障車輛推到路邊待援。

▲紀員1人從車尾推車，一路推了約60公尺，協助將故障車輛推到路邊待援。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市第五警分局指出，8日晚間7時許，文昌派出所接獲報案，稱山西路二段與大連路一段路口，發生交通阻塞，女警員紀宜均到場發現，是1輛小貨車因故障而無法發動，停滯在大連路一段麻園頭溪橋上導致後方交通受阻，女駕駛正在一旁聯絡保險公司。

▲小貨車發生故障，造成後方車輛堵塞。（圖／記者白珈陽翻攝）



因不確定維修廠商何時會到，紀員請女駕駛坐上駕駛座配合控制方向盤，由她走到車輛後方推車，並指揮女駕駛控制方向，推了1個路口約60公尺，順利將車輛移至山西路二段路邊。

推車過程中，不少路人見紀員推得滿頭大汗，盡心為市民服務，豎起拇指稱讚「真了不起！」也有其他駕駛人主動詢問女警要幫忙推車。事後女駕駛向紀員道謝，表示「沒想到妳一個人就能把車推動，真的很感動！」

▲其他駕駛人主動詢問紀員有無需要幫忙。（圖／記者白珈陽翻攝）



▲第五警分局文昌派出所女警員紀宜均。（圖／記者白珈陽翻攝）

第五警分局長劉其賢提醒用路人，開車出門前應妥為檢查五油、三水及輪胎狀況，以免車輛突然拋錨故障，造成自己及其他用路人的危險。若在車道上發生車輛故障情事，應先開啟故障警示燈及在車輛後方適當位置擺放三角警示牌，發揮警示效果同時設立安全緩衝空間，避免二次意外。

