生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」見人不敢說話　網愣見1細節

口臭,打嗝。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO苦惱表示，整天口臭味很濃烈。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「很困擾也很自卑！」一名網友表示，從國小開始就被說有口臭，「除了剛刷牙後10分鐘，其他時間都有濃濃的味道」，導致她不敢與人對話。儘管努力刷牙漱口、清舌苔也定期看牙醫，仍舊解決不了困擾。不過原PO坦言，她兩三天才排便，而且呈現顆粒狀，讓其他網友猜測「可能是你腸道的問題」。

一名女網友在Dcard表示，從國小開始就被同學說有口臭，當時雖然沒感覺，如今10多年過去，這股味道依然存在，「除了剛刷牙後10分鐘，其他時間都有濃濃的味道」，讓她非常自卑，甚至不敢拿掉口罩與人對話。

原PO透露，她每天努力刷牙漱口，每兩三天會刷舌苔，也定期找牙醫檢查，醫師還誇她口腔維持得很好，卻仍舊解決不了困擾。不僅如此，她最近還去驗幽門桿菌，結果也沒事。

原PO也提到，平常三餐正常，水也喝得多，甚至還會吃益生菌，唯一就是腸胃不是很好，「大概兩三天才排便一次，有時候還是一顆一顆的」，因此讓她求助「有沒有人跟我一樣呢？」

底下網友熱議，「排便兩三天一次，問題就在這裡...而且一顆一顆的，這算是便秘了吧，很可能是你腸道的問題」、「刷牙完很快就臭 你也喝水喝很多，那可能是身體有慢性疾病，健康檢查一下吧」、「扁桃腺有沒有結石」、「肝可能不好，看中醫調養，作息要正常，起床後要進食，吃過東西後通常就比較不會臭了，要學會使用牙線」、「我也是！目前推測是胃食道逆流跟過敏鼻涕倒流，還有扁桃腺慢性發炎」。

台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓表示，口臭不見得只是牙齒問題，例如嚴重口呼吸、鼻竇炎、鼻涕倒流、扁桃腺結石、胃食道逆流、胃酸過多等，也可能導致口臭。

而在疾病方面，包括糖尿病、肝病、腎臟病，這些系統性疾病會讓呼出來的氣帶特殊味道，另還有某些藥物，可能特別會導致口乾，張添皓建議患者若治療後仍無改善，應進一步尋求不同領域的醫師檢查。

過去，張添皓就遇過一名工程師，原本有嚴重蛀牙，導致牙齦長膿包，還有口臭問題，起初以為是牙髓壞死加上牙齦膿包造成異味。檢查後，確有一顆嚴重蛀牙，導致牙髓感染發炎，出現牙齦膿包，經過完整的顯微根管治療後，牙齒狀況改善，但病患仍反映「口臭沒有改善」，因此懷疑問題可能另有原因。

進一步了解患者生活習慣後發現，病患常喝咖啡提神、晚睡、牙齒還有一些酸蝕跡象、甚至病人常常覺得口腔有酸酸的苦水或食物殘渣倒流，於是建議病人至腸胃科檢查後，最後發現有胃食道逆流。

相關新聞

刷完牙「嘴裡一層白膜」！醫：4情況要就醫

刷完牙「嘴裡一層白膜」！醫：4情況要就醫

胸腔重症科醫師黃軒在臉書提醒，早晨刷牙時若發現嘴裡多了一層「白白薄膜」，類似眼屎般的物質，往往是口腔黏膜細胞脫落的現象。這並非怪病，而是口腔日常代謝的訊號，但若頻繁或伴隨不適，仍須特別注意。

人妻生兩胎「暴肥20公斤」又口臭　專家揭關鍵：1招改善

人妻生兩胎「暴肥20公斤」又口臭　專家揭關鍵：1招改善

口愛後口腔、私密處長黃點嚇壞　醫揭「福代斯斑點」非性病

口愛後口腔、私密處長黃點嚇壞　醫揭「福代斯斑點」非性病

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

口臭不只是口腔問題　醫揭5大可能原因

口臭不只是口腔問題　醫揭5大可能原因

口臭牙齒口腔牙科舌苔腸胃道便祕

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

