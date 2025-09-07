刷完牙「嘴裡一層白膜」！醫師提醒：出現4症狀務必就醫

▲醫師表示，若是刷牙方式過猛或時間過長，可能會造成黏膜受傷，導致嘴裡有層白膜。（示意圖／Pixel）



記者柯振中／綜合報導

胸腔重症科醫師黃軒在臉書提醒，早晨刷牙時若發現嘴裡多了一層「白白薄膜」，類似眼屎般的物質，往往是口腔黏膜細胞脫落的現象。這並非怪病，而是口腔日常代謝的訊號，但若頻繁或伴隨不適，仍須特別注意。

黃軒指出，這層「白膜」其實是脫落的口腔上皮細胞。平時細胞代謝量小，不易察覺，但若短時間內大量脫落，就會與唾液和細菌混合，形成拉絲感的薄膜，猶如「嘴巴的掉髮現象」。

他說，若突然增多，常與生活習慣有關。第一種情況像是前一晚吃過辣或太燙食物，容易讓口腔上皮受到刺激甚至燙傷，導致細胞脫落；第二種狀況則是，口腔乾燥、睡覺張嘴或環境過於乾燥，也會加速黏膜剝落。

▲黃軒表示，嘴裡出現一層白白的薄膜，往往是口腔黏膜細胞脫落的現象，並非怪病。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



黃軒補充，刷牙方式過猛或時間過長，也會造成黏膜受傷。此外，有些牙膏或漱口水成分，例如月桂基硫酸鈉、苯扎氯銨與部分芳香劑，可能引發長期過敏性炎症，讓脫落情況加劇。

至於處理方式，他建議大多數情況不用過度緊張，通常幾天內會自行改善。民眾可避免辛辣燙食、抽菸，並改回不會引起過敏的牙膏，同時保持口腔濕潤。

黃軒提醒，若情況持續超過一週，或伴隨疼痛、灼熱、出血、小水泡或全身不適，就必須就醫檢查，以排除口腔念珠菌感染等疾病。

他最後強調，口腔內的白膜並非怪病，而是代謝過程的自然結果。只要症狀短暫，民眾不必恐慌，但若「白膜」長期存在甚至造成破壞，就應交由牙醫處理。