生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

刷完牙「嘴裡一層白膜」！醫師提醒：出現4症狀務必就醫

▲▼刷牙。（圖／Pixel）

▲醫師表示，若是刷牙方式過猛或時間過長，可能會造成黏膜受傷，導致嘴裡有層白膜。（示意圖／Pixel）

記者柯振中／綜合報導

胸腔重症科醫師黃軒在臉書提醒，早晨刷牙時若發現嘴裡多了一層「白白薄膜」，類似眼屎般的物質，往往是口腔黏膜細胞脫落的現象。這並非怪病，而是口腔日常代謝的訊號，但若頻繁或伴隨不適，仍須特別注意。

黃軒指出，這層「白膜」其實是脫落的口腔上皮細胞。平時細胞代謝量小，不易察覺，但若短時間內大量脫落，就會與唾液和細菌混合，形成拉絲感的薄膜，猶如「嘴巴的掉髮現象」。

他說，若突然增多，常與生活習慣有關。第一種情況像是前一晚吃過辣或太燙食物，容易讓口腔上皮受到刺激甚至燙傷，導致細胞脫落；第二種狀況則是，口腔乾燥、睡覺張嘴或環境過於乾燥，也會加速黏膜剝落。

▲▼網搜刷牙「6個壞習慣」。（圖／Unsplash）

▲黃軒表示，嘴裡出現一層白白的薄膜，往往是口腔黏膜細胞脫落的現象，並非怪病。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

黃軒補充，刷牙方式過猛或時間過長，也會造成黏膜受傷。此外，有些牙膏或漱口水成分，例如月桂基硫酸鈉、苯扎氯銨與部分芳香劑，可能引發長期過敏性炎症，讓脫落情況加劇。

至於處理方式，他建議大多數情況不用過度緊張，通常幾天內會自行改善。民眾可避免辛辣燙食、抽菸，並改回不會引起過敏的牙膏，同時保持口腔濕潤。

黃軒提醒，若情況持續超過一週，或伴隨疼痛、灼熱、出血、小水泡或全身不適，就必須就醫檢查，以排除口腔念珠菌感染等疾病。

他最後強調，口腔內的白膜並非怪病，而是代謝過程的自然結果。只要症狀短暫，民眾不必恐慌，但若「白膜」長期存在甚至造成破壞，就應交由牙醫處理。

 
09/06 全台詐欺最新數據

ET快訊
柯文哲明天擬出來了　陳佩琪親曝：交保後計劃先回新竹看柯媽媽
塔巴颱風影響　國籍航空今明天取消32航班
主審喊話「走慢一點」　林智勝開轟+游擊夢回桃猿：努力到最後
快訊／林智勝掩面淚崩畫面曝光！
賴清德：林智勝是我們永遠的大師兄　謝謝你一路走來點燃球迷熱血
勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替
快訊／北市77歲女駕駛連撞7車！
「謝謝辜仲諒謝謝！」林智勝引退致詞連喊好幾次　感念FA重要貴

