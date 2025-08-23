人妻生兩胎「暴肥20公斤」又口臭　專家揭關鍵：1招改善

▲一名身高162公分的女子，在結婚前體重維持在約51公斤，但在4年間生下兩個孩子後，體重直線飆升至70公斤。（示意圖／取自免費圖庫）

文／CTWANT

女生總是擔心自己的身材走樣變形，一名身高162公分的女子，在結婚前體重維持在約51公斤，但在4年間生下兩個孩子後，體重直線飆升至70公斤，不僅變胖，甚至還出現口臭問題，讓她備感困擾。對此，營養醫學專家劉博仁也指出背後原因，並透過建議對方透過飲食與生活型態改變，果然三個月後情況順利變好。

營養醫學專家劉博仁近日在健康節目《健康好生活》中分享這起案例。他指出，該名女子就醫時情緒低落，她說明，自己在結婚前體重維持在約51公斤，但在4年間生下兩個孩子後，體重直線飆升至70公斤。

女子表示，自己不僅減重效果不彰，還因口臭遭丈夫嫌棄。而在經醫生檢測發現，她體內發炎狀況相當嚴重，紅血球中的Omega-3脂肪酸濃度僅有2%，遠低於理想的7%至8%。

劉博仁建議她從飲食與生活型態著手，包含多吃深海魚、減少紅肉攝取，並適度補充魚油，加上規律運動。三個月後回診，檢測結果顯示該名女子體內發炎指數明顯下降，脂肪肝獲得改善，Omega-3濃度提升至理想值，長期困擾的口臭問題也隨之消失。

劉博仁強調，Omega-3脂肪酸就像體內的「消防器材」，能有效降低慢性發炎，保護細胞健康。若能持續透過食用鮭魚、鯖魚等魚類攝取，每週維持2至3次的頻率，長期下來有助於達到抗發炎的效果，並促進整體健康。

