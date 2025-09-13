嗆綠營用「公式漏洞」與地方搶錢　郝龍斌：財劃法變政治鬥爭工具

▲前台北市長郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

面對藍白力推的新版《財劃法》出包一事，總統賴清德日前表示，係因為在野去年不接受行政院所提出的覆議，且有地方包圍中央的心態，才鑄成大錯。對此，前台北市長郝龍斌今（13日）發文痛批，民進黨想用「公式漏洞」把錢收回去，「財劃法」變成新的政治鬥爭工具。

郝龍斌表示，賴清德總統才剛說「台灣社會必須休養生息」，3天後就翻臉開戰，攻擊地方首長「有地方包圍中央的心態」，當年身為台南市長、行政院長時，賴清德多次呼籲修正「財劃法」，如今卻利用權力反過來壓制地方，難道中央可以說一套做一套？

郝龍斌指出，新版「財劃法」是全國地方政府25年來努力的成果，中央下放8488億，比去年多4387億，讓地方有穩定財源建設與照顧人民，民進黨卻動手腳，想用公式漏洞把錢收回去。

郝龍斌認為，中央政府把「一般性補助款」從固定分配改成看顏色分配，還把各部會的計畫補助款挪來操控，赤裸裸把人民的血汗稅收當成政治籌碼，但政黨利益不能霸凌全民利益，權力傲慢也不能凌駕憲法精神。

因此，郝龍斌嚴正要求行政院，立即停止政治操作，尊重新版「財劃法」的立法精神，並不得再用補助款綁樁、看顏色給錢，且應回到憲法精神，讓地方有穩定財源推動建設。

郝龍斌強調，中央與地方是夥伴，不是臣屬，如果中央一再挑釁壓迫地方，全國地方政府、民意一定會站出來，捍衛地方自治、捍衛憲政秩序，絕不讓民進黨把「財劃法」變成新的政治鬥爭工具。