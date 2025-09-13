　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆綠營用「公式漏洞」與地方搶錢　郝龍斌：財劃法變政治鬥爭工具

▲前台北市長郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲前台北市長郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

面對藍白力推的新版《財劃法》出包一事，總統賴清德日前表示，係因為在野去年不接受行政院所提出的覆議，且有地方包圍中央的心態，才鑄成大錯。對此，前台北市長郝龍斌今（13日）發文痛批，民進黨想用「公式漏洞」把錢收回去，「財劃法」變成新的政治鬥爭工具。

郝龍斌表示，賴清德總統才剛說「台灣社會必須休養生息」，3天後就翻臉開戰，攻擊地方首長「有地方包圍中央的心態」，當年身為台南市長、行政院長時，賴清德多次呼籲修正「財劃法」，如今卻利用權力反過來壓制地方，難道中央可以說一套做一套？

郝龍斌指出，新版「財劃法」是全國地方政府25年來努力的成果，中央下放8488億，比去年多4387億，讓地方有穩定財源建設與照顧人民，民進黨卻動手腳，想用公式漏洞把錢收回去。

郝龍斌認為，中央政府把「一般性補助款」從固定分配改成看顏色分配，還把各部會的計畫補助款挪來操控，赤裸裸把人民的血汗稅收當成政治籌碼，但政黨利益不能霸凌全民利益，權力傲慢也不能凌駕憲法精神。

因此，郝龍斌嚴正要求行政院，立即停止政治操作，尊重新版「財劃法」的立法精神，並不得再用補助款綁樁、看顏色給錢，且應回到憲法精神，讓地方有穩定財源推動建設。

郝龍斌強調，中央與地方是夥伴，不是臣屬，如果中央一再挑釁壓迫地方，全國地方政府、民意一定會站出來，捍衛地方自治、捍衛憲政秩序，絕不讓民進黨把「財劃法」變成新的政治鬥爭工具。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬股利通知書「下單了」網
幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係
暗罵陳智菡又秒刪　江和樹道歉：小編發的
快訊／氣象署發布海嘯消息
快訊／俄羅斯7.4強震！　發布「海嘯威脅」
持有陸身分證及護照　台青應志宏台灣身分已遭註銷
不只四叉貓！雪坊終止「黃士修、陳沂」合作：引起吵架的都不做了
Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

籲朝野放下屠刀　陳其邁：政治領袖無法坐下來談是愧對人民

嗆綠營用「公式漏洞」與地方搶錢　郝龍斌：財劃法變政治鬥爭工具

嗆「搶鏡頭犧牲柯文哲」暗罵陳智菡又秒刪　江和樹道歉：小編發的

卓榮泰邀縣市首長共商財劃法　朱立倫：問題是一般補助改申請制

幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係

傳傅崐萁有意參選黨主席　朱立倫：有些傳聞就讓它是傳聞

赴政院談財劃法爭補助款　蔣萬安爆捷運建設補助遭刪650億

政院邀22縣市首長討論財劃法爛攤　綠委籲：藍白認錯道歉重新修法

22縣市長赴政院商討財劃法　張惇涵：希望大家為國家做件對的事

羅智強直呼選黨主席「這麼貴」　向恩師借1000萬解燃眉之急

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

籲朝野放下屠刀　陳其邁：政治領袖無法坐下來談是愧對人民

嗆綠營用「公式漏洞」與地方搶錢　郝龍斌：財劃法變政治鬥爭工具

嗆「搶鏡頭犧牲柯文哲」暗罵陳智菡又秒刪　江和樹道歉：小編發的

卓榮泰邀縣市首長共商財劃法　朱立倫：問題是一般補助改申請制

幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係

傳傅崐萁有意參選黨主席　朱立倫：有些傳聞就讓它是傳聞

赴政院談財劃法爭補助款　蔣萬安爆捷運建設補助遭刪650億

政院邀22縣市首長討論財劃法爛攤　綠委籲：藍白認錯道歉重新修法

22縣市長赴政院商討財劃法　張惇涵：希望大家為國家做件對的事

羅智強直呼選黨主席「這麼貴」　向恩師借1000萬解燃眉之急

鬼月做3事「超損財運！」　民俗專家勸：別看恐怖片

吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬股利通知書「下單了」網驚算：60張兆豐金

美光股價刷新高！引爆記憶體行情　華邦電本月飆3成最猛

刺殺柯克的嫌犯「是22歲學生」　她曝代價：特別恨利用年輕人的人

籲朝野放下屠刀　陳其邁：政治領袖無法坐下來談是愧對人民

嗆綠營用「公式漏洞」與地方搶錢　郝龍斌：財劃法變政治鬥爭工具

「看韓劇」遭公開處決！脫北者曝煉獄日常　金正恩執政後更苦了

安心亞比賽中累到哭出來　黃玉榮突被抬上輪椅

違停被盤查！駕駛「一對三」撞警車落跑　還怪警跟太近

呼叫林先生！「薰衣草森林」對中同音字免費入園　霜淇淋買1送1

【多慧跳舞進錯拍笑場】菲菲站她身後目睹全程XD

政治熱門新聞

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

賴清德：已開放貝里斯白蝦進口

柯文哲、陳怡君差在哪？律師曝3大關鍵

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

柯文哲交保撤銷！江和樹開嗆陳智菡

直擊／公館圓環掰掰！　公車地下道封路23:35正式走入歷史

曾預言柯文哲交保！精神科醫：阿北不會有事

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

太平洋島國論壇排除台灣　AIT：感到失望！夥伴國有權參與

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

更多熱門

相關新聞

卓榮泰邀縣市首長共商財劃法　朱立倫：問題是一般補助改申請制

卓榮泰邀縣市首長共商財劃法　朱立倫：問題是一般補助改申請制

行政院長卓榮泰今（13日）邀22縣市首長共商財劃法爭議解方，國民黨主席朱立倫上午受訪時表示，政府的存在應該是要解決問題，不是製造衝突。一般補助款本來沒問題，是行政院製造新問題，想要用申請制，變成計畫型補助款，這才是問題。

賴清德自認戰犯　執政和派系問題解決了嗎？

賴清德自認戰犯　執政和派系問題解決了嗎？

赴政院談財劃法爭補助款　蔣萬安爆捷運建設補助遭刪650億

赴政院談財劃法爭補助款　蔣萬安爆捷運建設補助遭刪650億

政院邀22縣市首長討論財劃法爛攤　綠委籲：藍白認錯道歉重新修法

政院邀22縣市首長討論財劃法爛攤　綠委籲：藍白認錯道歉重新修法

22縣市長赴政院商討財劃法　張惇涵：希望大家為國家做件對的事

22縣市長赴政院商討財劃法　張惇涵：希望大家為國家做件對的事

關鍵字：

財劃法郝龍斌賴清德國民黨出包行政院覆議

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

房仲轉建商！首案就爆雷　北屯套房大樓慘遭法拍

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面