國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

頒布超過50年！泰取消午後禁酒令　餐飲業：觀光新機遇

泰國政府於近日宣布，正式取消頒布長達53年的「午後禁酒令」。（示意圖／翻攝pixabay）

▲泰國政府於近日宣布，正式取消頒布長達53年的「午後禁酒令」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

泰國政府於近日宣布，正式取消頒布長達53年的「午後禁酒令」。該項禁令頒布於1972年，規定餐廳在每日下午2點至5點禁止販售酒精飲料。此舉被視為泰國政府刺激旅遊業及提振經濟的重要一步，當地餐飲業者對此也興高采烈表示，相關產業預計將因此迎來顯著的銷售增長。

根據泰媒《The Thaiger》報導，泰國餐廳商業協會主席兼泰國旅館協會榮譽顧問索拉特普‧羅伊波詹納拉（Sorathep Rojpojchanarat）在今（11）日表示，此項政策變革是對前任政府對業界長期以來訴求的回應。他感謝前政府及反對黨聆聽商家的聲音，並稱這項始於1972年革命委員會命令的禁令早已過時。

據了解，這項禁令是泰國「革命委員會」（Revolutionary Council）在1972年頒布，旨在防止公務員因為喝醉而無法正常上班。不過索拉特普指出，泰國在過去53年中已轉型為全球最受歡迎的旅遊目的地之一，取消這項限制將為泰國的餐飲業創造更多商機，並帶動相關產業的發展，包括飲料供應商、零食製造商及其他與餐飲業相關的服務業。

餐廳商業協會指出，下午時段是遊客用餐及點酒的黃金時段，許多遊客習慣在享用午餐之餘點基本酒精飲料，並且與親友進行長時間的暢談。然而，過往的禁酒令導致遊客在這段時間無法點酒，甚至因此放棄用餐，對餐廳造成了顯著的營業損失。

據餐廳商業協會估計，取消禁令後，泰國餐廳及飲料供應商的銷售額有望增長20%至25%。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

