　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

▲憂鬱,悲傷,難過,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲阿強起初使用保險套與B女發生性行為，但隨後竟自行取下保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者曾羿翔／綜合報導

台中一名男子阿強（化名）因涉嫌在飲酒後脅迫並強行與女性友人（化名B女）發生性行為，地方法院近日作出判決，依《刑法》強制性交罪判處阿強有期徒刑3年6月，並於刑滿或赦免後驅逐出境。

判決書指出，今年3月9日晚間，阿強與B女相約到友人住處飲酒。友人離開後，阿強起色心，奪走B女手機並強行抱上床、將房門反鎖並威脅「不從就要殺了妳」。由於房內曾出現刀具，B女擔心性命安全被迫屈從，過程中多次掙扎仍遭壓制，並造成頸部及四肢瘀傷。翌日清晨，B女趁隙以手機向友人求救，警方隨即到場處理，全案因而曝光。

判決另指出，阿強起初使用保險套與B女發生性行為，但隨後竟自行取下保險套，未經同意再度侵入並於體內射精，進一步加深對被害人身心的侵害。

B女指控，被告說要殺死我，我很怕，所以我才配合，然後我把保險套給被告，套上之後被告又自己把保險套拿下。

阿強辯稱雙方屬「合意性交」，律師更主張B女隨身攜帶保險套，顯示並非擔心遭侵害。但法院認為，B女自始表達拒絕，因遭恐嚇與壓制才不得不從，其供述與驗傷報告、友人證詞及LINE對話紀錄均能相互印證，足以排除合理懷疑。

合議庭指出，阿強僅因私慾，嚴重侵犯B女的性自主權與人身安全，事後甚至否認責任，缺乏悔意。最終依強制性交罪判處3年6月徒刑，並依《刑法》第95條規定，刑滿或赦免後將驅逐出境。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
于朦朧驟逝「微博半年後就看不到」
快訊／吉伊卡哇又來了！藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」
快訊／達運光電女董座160萬交保
快訊／一壘「冒出鐵釘」！洪總傻眼　澄清湖剛開賽就喊暫停
快訊／民眾黨憤怒發聲！
快訊／再爆3271.3萬違約交割　今年上櫃最大筆
住凱悅遭暴動縱火！尼泊爾女遊客慘死
快訊／柯文哲交保撤銷發回　民進黨回應了
快訊／10縣市大雨特報！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

托嬰換來「愛女終身失明」父母悲慟求償　無照保母須賠3401萬

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟市府揭弊後才重罰

柯文哲重獲自由5天「交保撤銷」！柯媽心疼：神明會責罰

西螺服務區違規停車！失控女拍車　狂譙三字經飆罵遭強制送醫

走錯路衝對向「3車等紅燈慘被撞」外送員重傷　恐怖視角畫面曝

女車手扮投顧專員！約見面收209萬　堅不認罪慘被3罪起訴

快訊／柯文哲交保撤銷發回！　北院9／15開庭決定

快訊／江祖平控前男友性侵...士檢無管轄權　高檢核轉北檢偵辦

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

托嬰換來「愛女終身失明」父母悲慟求償　無照保母須賠3401萬

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟市府揭弊後才重罰

柯文哲重獲自由5天「交保撤銷」！柯媽心疼：神明會責罰

西螺服務區違規停車！失控女拍車　狂譙三字經飆罵遭強制送醫

走錯路衝對向「3車等紅燈慘被撞」外送員重傷　恐怖視角畫面曝

女車手扮投顧專員！約見面收209萬　堅不認罪慘被3罪起訴

快訊／柯文哲交保撤銷發回！　北院9／15開庭決定

快訊／江祖平控前男友性侵...士檢無管轄權　高檢核轉北檢偵辦

楊祐寧升格三寶爸！曝么兒「提早到來」　經紀人曝Melinda現況：母子均安

TPVL職排也有韓籍三本柱　金吉娜、廉世彬、高佳彬變身小魔女

于朦朧驟逝「微博半年後就看不到」　粉絲心碎求解鎖

樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困　新北動保員「快攻救援」助返家

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霜160萬交保

藏壽司全台8成門市補位人數已滿　今晚不再接受現場候位

拆自家鐵皮屋頂整修…鄰宅有縫「下雨漏水了」！　女屋主衰挨告

一壘三呎線「冒出鐵釘」！洪總都傻眼　澄清湖剛開賽就喊暫停

《美樂蒂＆酷洛米》聯名彩妝少女心爆發　張員瑛愛用氣墊、花語眼影盤必收

快訊／柯文哲交保遭撤銷　民眾黨晚間二度回應

【警拔槍對峙】聯結車拒檢紅斑馬3次！恐面臨罰16萬8

社會熱門新聞

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

高雄夜生活教母慘了！老司機認證：毒龍超酥麻

快訊／柯文哲打回羈押狀態！北院將通知庭重新調查

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

住戶喝到屍水　高大成曝1前提問題不大

即／高院罕見「自為裁定」　陳怡君100萬交保

台灣臀后露香肩雪肌應門　搜索畫面曝

即／柯文哲交保撤銷發回！　北院開庭時間曝

台灣臀后下海秘辛曝　真槍實彈一周2、3次

醉男坐車上拒酒測挨罰18萬　結局逆轉

更多熱門

相關新聞

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

台中市崇德北興小區共有2000多戶，長年來因水管破裂，讓台水售水率僅16.75%，台灣自來水公司粗估，該區每日漏水6000多公噸，一年漏水222.7萬噸水。台水今天宣布與美光科技（Micron）合作，共同推動水資源永續治理，美光將捐4710萬元協助老舊管線更新作業。

永續評比史上最佳！台中市獲「三冠王」

永續評比史上最佳！台中市獲「三冠王」

局勢多變唯建築品質不變　13期「惠宇大沁」水岸首排登場

局勢多變唯建築品質不變　13期「惠宇大沁」水岸首排登場

即／台中工人跌落地下室送醫

即／台中工人跌落地下室送醫

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

關鍵字：

性侵保險套台中

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面