台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

台中一名男子阿強（化名）因涉嫌在飲酒後脅迫並強行與女性友人（化名B女）發生性行為，地方法院近日作出判決，依《刑法》強制性交罪判處阿強有期徒刑3年6月，並於刑滿或赦免後驅逐出境。

判決書指出，今年3月9日晚間，阿強與B女相約到友人住處飲酒。友人離開後，阿強起色心，奪走B女手機並強行抱上床、將房門反鎖並威脅「不從就要殺了妳」。由於房內曾出現刀具，B女擔心性命安全被迫屈從，過程中多次掙扎仍遭壓制，並造成頸部及四肢瘀傷。翌日清晨，B女趁隙以手機向友人求救，警方隨即到場處理，全案因而曝光。

判決另指出，阿強起初使用保險套與B女發生性行為，但隨後竟自行取下保險套，未經同意再度侵入並於體內射精，進一步加深對被害人身心的侵害。

B女指控，被告說要殺死我，我很怕，所以我才配合，然後我把保險套給被告，套上之後被告又自己把保險套拿下。

阿強辯稱雙方屬「合意性交」，律師更主張B女隨身攜帶保險套，顯示並非擔心遭侵害。但法院認為，B女自始表達拒絕，因遭恐嚇與壓制才不得不從，其供述與驗傷報告、友人證詞及LINE對話紀錄均能相互印證，足以排除合理懷疑。

合議庭指出，阿強僅因私慾，嚴重侵犯B女的性自主權與人身安全，事後甚至否認責任，缺乏悔意。最終依強制性交罪判處3年6月徒刑，並依《刑法》第95條規定，刑滿或赦免後將驅逐出境。



