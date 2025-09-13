　
機長大喊Get out！美聯航「貨艙起火」迫降關西釀5傷　乘客聞焦味

記者王佩翊／編譯

美國聯合航空一架載有142人的客機12日晚間從成田機場起飛，準備飛往宿霧時，因貨艙警告燈響起，緊急迫降關西國際機場，一共造成5人受傷送醫。事後安全逃離的乘客回憶驚悚瞬間表示，當時在機艙內就聞到燒焦味，大家都很恐慌，機長也大喊「Get out！」目前國土安全省已將此案定調為航空重大意外（重大インシデント）。

這架編號UA32的聯合航空班機原定從成田機場飛往菲律賓宿霧島，12日下午5時30分從成田機場起飛後，在太平洋上空飛行途中，飛機後端的貨艙突然出現火警警示燈。機組人員立即宣布緊急狀況，改道飛往關西機場，並於當晚7時8分安全著陸。

飛機成功降落後，隨即移動至滑行道，並啟動緊急疏散程序。機上135名乘客及7名機組員工透過充氣逃生滑梯全數撤離機艙，但仍造成5名乘客受傷送醫。根據消防單位通報，一名80多歲日籍女性及一名50多歲外籍女性在滑梯疏散過程中跌倒擦傷，另有3名乘客也因此受到輕微外傷，所幸傷勢都不嚴重。

乘客回憶道，「當時還來不及感到害怕，機長就透過廣播大喊『Get out！』要我們趕快撤離。」另一名乘客則說，「有聞到燒焦味，大家都很恐慌。」

逃生過程中，孩子被嚇到放聲大哭，空服人員則是一邊協助逃生一邊大喊，「快下機！快下機！跑起來！」

這起事故導致關西機場A跑道一度全面封閉，影響其他航班起降作業，直到13日凌晨2時30分才重新開放。日本國土交通省已將此案列為「航空重大意外」處理，運輸安全委員會派遣2名航空事故調查官前往現場，預計對相關人員進行訪談，並針對機體進行詳細技術檢查，以釐清貨艙警報系統啟動的真正原因。

09/11 全台詐欺最新數據

ET快訊
于朦朧墜樓亡「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸
未付「53元」資遣費！遭開罰10萬元
列車沒車長、司機員跑錯站　台鐵祭懲處
房仲轉建商！首案就爆雷　套房大樓慘遭法拍
「難以會見川普」成最大劣勢　美媒揭台灣關稅談判硬傷

