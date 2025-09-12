　
快訊／川普盟友柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」家屬認出照片報警

▲▼柯克遇刺慘死槍手在逃！FBI公布嫌犯正面照。（圖／翻攝自X）

▲殺害柯克的槍手是22歲猶他州居民泰勒．羅賓森（Tyler Robinson）。（圖／翻攝自X）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國猶他州槍擊案，保守派活動家查理．柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學（Utah Valley University）舉辦活動時遭槍殺，震驚各界。經多位執法官員證實，涉案嫌犯為22歲猶他州居民泰勒．羅賓森（Tyler Robinson）。警方於週四公布監視器畫面，畫面中可見嫌犯來往於校園，並穿著黑色長袖T恤與牛仔褲，頭戴Adidas帽、配戴黑色墨鏡，腳踏Converse球鞋，身形瘦削。

據《NBC》報導，兩名資深執法官員透露，羅賓森的家人因辨識出警方公布的影像而主動通報警方，協助將其逮捕。根據公開紀錄，羅賓森最近一次選民登記為2021年7月，未標註任何黨派傾向。

本案發生於週三，當時柯克正參加由他創立的「美國轉折點」（Turning Point USA）校園分會主辦的講座活動。柯克長期活躍於保守派青年運動，曾於川普政府期間發揮重要影響力。

▲▼美國右翼政治活動家兼評論員柯克10日出席猶他谷大學的演講活動。（圖／路透）

▲美國右翼政治活動家兼評論員柯克10日出席猶他谷大學的演講活動，慘遭射殺。（圖／路透）

美國總統川普第一時間於週三對外證實柯克遇害，並於週五早上在福斯新聞受訪時再度透露，警方已將嫌犯拘捕。他表示，「我們非常有把握已經逮捕到他，大家都做得很好，感謝地方警方與州長的配合。」川普還提到，據了解是嫌犯的父親協助勸導兒子自首。川普說，「有親近的人一眼認出他的動作，然後去找了父親和美國法警，最後父親說服兒子接受現實。」

警方同時公布更多現場監視影像，顯示嫌犯曾經在大樓屋頂奔跑，隨後翻下草地，並穿越停車場往馬路方向離開。根據聯邦調查局（FBI）說明，現場發現一把高威力栓動步槍，警方正在分析該武器，並從屋頂蒐集到手掌印、前臂壓痕及鞋印等證物。

美國轉折點組織發聲明表示，柯克生前經常受到威脅，但他始終堅持與年輕人對話、推廣理念，將個人安危置於其次。「我們都會想念查理，也永遠不會忘記他。」

09/11 全台詐欺最新數據

