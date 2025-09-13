幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係

▲台北地院審理京華城案，柯文哲離開北院與等候在外的小草們握手致意。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲8日以7000萬元交保，北檢在柯重獲自由短短5.5小時後即表示將提出抗告，高院11日收案後於12日撤銷原裁定，發回北院更裁。知情人士分析，北檢抗告目的明確，要把京華城案、政治獻金案綑綁，意圖讓柯案「剪不斷、理更亂」。此外，刻意模糊化證人範圍，也有「孤立柯文哲」的意味，製造寒蟬效應讓柯無法和朋友、幕僚部下取得聯繫，切斷互動管道。

針對柯文哲交保發回更裁一事，高院昨指出，依北院審理計畫書記載，還有證人（含兼具共同被告身分者）尚未交互詰問，關於柯文哲部分，滅證、串證可能性是否降低、有無繼續羈押的必要性判斷，何以僅限於涉犯違反貪汙治罪條例（京華城案）部分，而不及於其涉犯公益侵占、背信等罪（政治獻金案）？

高院同時也強調，北院7月時以部分證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由，裁定柯文哲、應曉薇延長羈押，但卻在1個月後，在尚有諸多證人未交互詰問情形下，認被告滅證、串證之可能性已經大幅降低，交保理由前後矛盾。

此外，原審裁定停止羈押並均命被告柯文哲、應曉薇2人「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，但高院認為本案事證繁雜，檢察官起訴之被告雖僅有11人，偵查中所列同案之被告，甚至曾經傳喚、列於起訴書中，抑或本案審理過程中已傳喚、或尚待交互詰問之證人繁多，原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」，有「範圍未明」的疑慮，實有再予詳加界定以便被告2人明確知悉的必要。

知情人士分析，綜觀高院的裁定內容跟北院開庭時發生的狀況，兩相對比下情況蠻特別。高院發回更裁理由提到，「原裁定內容僅泛指『同案被告』、『證人』，容有範圍未明之疑慮，實有再予詳加界定之必要」，白話文說，就是北院裁定證人範圍不明確，高院要求界定清楚哪些是證人、哪些不是。

知情人士說，日前柯案律師鄭深元開庭時先向法官道歉，也希望柯禁止接觸證人範圍能僅限於未到案的證人，意指是請北院明確化證人的範圍。而審判長江俊彥則說，等高院發回，高院裁定後再來補充。該人士判斷，這一次高院撤銷裁定，有望讓北院把證人的範圍界定清楚。

知情人士指出，柯案查辦至今超過1年，已陷入死胡同、難再有突破性的發展，因此檢方全力要把政治獻金案也帶入處理，讓柯案「剪不斷、理更亂」。分析北檢的意圖，試圖透過沒有明確化證人範圍，利用這個模糊範圍提出抗告，要把所有案子扯在一起處理。

知情人士強調，有不少證人都已具結，且若不在證人清單上者，理當排除、不可作為抗告理由。若按照北檢做法，柯文哲不能接觸的範圍會無邊無際的放大，「檢方想要孤立柯，就算無法把柯押在看守所，也要實質上軟禁，讓柯跟朋友、幕僚部下都斷絕聯繫，切斷關係」。