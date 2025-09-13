　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛　陳佩琪曝細節：令我驚訝

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝） 

▲柯文哲日前在陳佩琪陪伴下，步出北院。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

前民眾黨主席柯文哲遭羈押約一年，太太陳佩琪就在臉書透露，雖然目前的生活作息逐漸恢復正常，但仍能感覺到柯文哲思緒緩慢、走路時膝蓋不穩、下肢無力。她還補充，柯文哲離開北院時，她就感受到了，「他手臂竟比我還白」。

陳佩琪透過臉書發文表示，柯文哲已經回家5天，生活作息逐漸上軌道，但她仍能感受到對方的「思緒慢， 走起路來膝蓋不穩， 下肢無力」，且兩側小腿前骨頭處都有大片瘀傷，「他說是在北所房間內晚上兩張床同時放下時，因只剩幾公分不到的空間，要離床洗手時，小腿碰撞到床板邊緣弄出來的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳佩琪透露，自己已開始替柯文哲補充口服葡萄糖胺酸、D3與鈣片，盼能改善長期缺乏日曬的身體影響。而令她最驚訝的是，在柯文哲臀部兩側，竟出現兩個極大的對稱傷口，柯文哲認為是北所馬桶導致感染，但她判斷較像是因長時間坐地板或馬桶，「導致的類似pressure sore的傷口」。

陳佩琪說，這幾天先生仍抱怨坐家裡電腦椅會壓到傷口，身為小兒科醫師的她，便趕緊幫忙處理，「今早看來已經好很多了，他以前常鼓勵年輕人要結婚，理由是屁股長瘡才有人幫忙裹藥， 或許這是最實際的例子吧。」她最後補充說，那天柯文哲離開北院時，她發現對方的手臂竟比自己還白。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「佩琪醫師加油！你跟阿北一定可以撐過去的，我們大家都在」、「拜託北檢別再鬧了！我們都好需要阿北，真不捨這麼不可多得的好人被如此對待」、「請您一定要撐住，您是阿北最強的支柱，永遠給阿北最大的力量，加油」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lulu結婚後首發文！　曝成家心聲
快訊／社區大樓墜落！　男8F墜地亡　
經過民宿偷鞋穿走！　老闆跟蹤逮人：竟是公務員
李千娜「美魔女媽媽」罕見露面！　神級遺傳…一開口連羅時豐都讚
小禎18歲女兒Emma超正！　網暴動喊：岳母好
直擊／人氣日星現身松機！突摘墨鏡「眼神漏電」　500人接駕尖
快訊／正式宣布！「最強高中生」陳將双加盟領航猿
放行「加味加熱菸」民團砲轟！國健署重申合法性：上市後嚴查
快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　籃協遭提告表態了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎　「心中有愛教學無礙」立典範

洗澡時「不能邊洗眼鏡」　真相長知識！驗光師：放車上也不行

俄羅斯7.5強震　氣象署：「海嘯威脅」確認解除

今夏「蚊子變少了」關鍵曝光！專家：吸血慾望減弱　9月進入高峰

俄羅斯7.4地震約64顆原子彈威力　專家：全球進入強震活躍期

澄清湖球場啥都有！一壘三呎線驚見「鐵釘插紅土」　高市府回應了

俄羅斯7.5強震　氣象署「海嘯消息3連發」：嚴密監視

下周連3天「午後雷雨逐步擴大」　還可能有熱帶擾動

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛　陳佩琪曝細節：令我驚訝

鬼月做3事「超損財運！」　民俗專家勸：別看恐怖片

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎　「心中有愛教學無礙」立典範

洗澡時「不能邊洗眼鏡」　真相長知識！驗光師：放車上也不行

俄羅斯7.5強震　氣象署：「海嘯威脅」確認解除

今夏「蚊子變少了」關鍵曝光！專家：吸血慾望減弱　9月進入高峰

俄羅斯7.4地震約64顆原子彈威力　專家：全球進入強震活躍期

澄清湖球場啥都有！一壘三呎線驚見「鐵釘插紅土」　高市府回應了

俄羅斯7.5強震　氣象署「海嘯消息3連發」：嚴密監視

下周連3天「午後雷雨逐步擴大」　還可能有熱帶擾動

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛　陳佩琪曝細節：令我驚訝

鬼月做3事「超損財運！」　民俗專家勸：別看恐怖片

台灣港務公司榮獲2025亞太暨台灣永續行動獎　展現低碳港口成果

日本奧運名將吉川美香來台　為Panasonic台北城市路跑暖身

Tim Cook讚iPhone 17新色「殺手級」　談Air續航：最偉大創新

尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

佐藤健拍《玻璃之心》進帳2億！片酬意外曝光…演天才苦練鋼琴6年

土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎　「心中有愛教學無礙」立典範

洗澡時「不能邊洗眼鏡」　真相長知識！驗光師：放車上也不行

透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

快訊／高雄男墜8樓慘死！社區保全急報案　家人在屋內沒發現

李千娜「美魔女媽媽」罕見露面！　神級遺傳…連羅時豐都讚爆

【幽靈開法？】休旅車外側硬切左轉 害機車攔腰猛撞騎士慘摔

生活熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

賓賓哥直播疑打老翁！音檔流出認：有甩巴掌

快訊／俄羅斯外海7.5強震　氣象署發布海嘯消息

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛

柯文哲7千萬交保遭撤銷！一票罵陳智菡：都妳

下週變天！　專家：熱帶低壓生成非常靠近台灣

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

雪坊凌晨發6點聲明　重申無政治立場

外貌出眾又深情！娶這3星座女最安心

華航「訊號異常航班」捨近求遠轉降高雄　民航局開罰60萬元

更多熱門

相關新聞

嗆「搶鏡頭犧牲柯文哲」秒刪　江和樹：小編發的

嗆「搶鏡頭犧牲柯文哲」秒刪　江和樹：小編發的

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城案才剛被交保，但檢方又抗告成功，高等法院撤銷7000萬交保裁定，發回台北地院重新裁定，台中市議員江和樹砲轟「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲」但又刪文，引發外界臆測江和樹將砲口指向陳智菡，民眾黨開始「黨內互打」。但今天江和樹回應，貼文是小編「不小心發出感言」，也願意向陳智菡道歉。

幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係

幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

柯文哲、陳怡君差在哪？律師曝3大關鍵

柯文哲、陳怡君差在哪？律師曝3大關鍵

關鍵字：

柯文哲陳佩琪

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

最會膨風的三大星座！

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面