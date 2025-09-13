柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛　陳佩琪曝細節：令我驚訝

▲柯文哲日前在陳佩琪陪伴下，步出北院。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

前民眾黨主席柯文哲遭羈押約一年，太太陳佩琪就在臉書透露，雖然目前的生活作息逐漸恢復正常，但仍能感覺到柯文哲思緒緩慢、走路時膝蓋不穩、下肢無力。她還補充，柯文哲離開北院時，她就感受到了，「他手臂竟比我還白」。

陳佩琪透過臉書發文表示，柯文哲已經回家5天，生活作息逐漸上軌道，但她仍能感受到對方的「思緒慢， 走起路來膝蓋不穩， 下肢無力」，且兩側小腿前骨頭處都有大片瘀傷，「他說是在北所房間內晚上兩張床同時放下時，因只剩幾公分不到的空間，要離床洗手時，小腿碰撞到床板邊緣弄出來的」。

陳佩琪透露，自己已開始替柯文哲補充口服葡萄糖胺酸、D3與鈣片，盼能改善長期缺乏日曬的身體影響。而令她最驚訝的是，在柯文哲臀部兩側，竟出現兩個極大的對稱傷口，柯文哲認為是北所馬桶導致感染，但她判斷較像是因長時間坐地板或馬桶，「導致的類似pressure sore的傷口」。

陳佩琪說，這幾天先生仍抱怨坐家裡電腦椅會壓到傷口，身為小兒科醫師的她，便趕緊幫忙處理，「今早看來已經好很多了，他以前常鼓勵年輕人要結婚，理由是屁股長瘡才有人幫忙裹藥， 或許這是最實際的例子吧。」她最後補充說，那天柯文哲離開北院時，她發現對方的手臂竟比自己還白。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「佩琪醫師加油！你跟阿北一定可以撐過去的，我們大家都在」、「拜託北檢別再鬧了！我們都好需要阿北，真不捨這麼不可多得的好人被如此對待」、「請您一定要撐住，您是阿北最強的支柱，永遠給阿北最大的力量，加油」。