柯文哲交保遭高院撤銷！吳子嘉預測結果　示警1事對柯不好

記者黃翊婷／綜合報導

台北地院日前裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，高院則在12日撤銷交保裁定發回更裁，再次引發社會大眾關注。媒體人吳子嘉認為，以他個人主觀的觀點看來，台北地院大概率會維持原來的裁量，但北檢不會接受，所以北檢會繼續抗告。

▲吳子嘉認為台北地院會維持原來的裁量，但檢方會繼續抗告。（資料照／記者黃克翔攝）

台北地院5日裁准柯文哲、應曉薇交保，高院12日撤銷發回更裁，理由是北院合議庭交保裁定判斷有無勾串之虞的對象，為何僅限京華城案貪汙情節，沒包括政治獻金案公益侵占、背信案情的證人，且北院今年7月21日裁定柯文哲、應曉薇第3度延押，理由包括尚有部分證人待出庭作證、不排除有勾串滅證之虞，為何延押僅1個月，就認為勾串滅證可能性已大幅降低，「實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當」。

媒體人吳子嘉12日在網路直播節目《董事長開講》中提到，在高院的裁判文下來之後，北院15日開庭，他以個人主觀及律師的客觀判斷來看，北院的法官大概率會維持原來的裁量，也就是7000萬元交保，但北檢不會接受，所以北檢會繼續抗告。

另外，吳子嘉也在節目中提醒一件事，柯文哲的媽媽、妹妹柯美蘭都曾對外發言，例如柯媽媽質疑檢調查不到證據，卻一直將人關著；柯美蘭抱怨「良心何在」，質疑「上面的人被汙染，一點都不覺得意外，只覺得委屈是必然的」，這是對司法很嚴重的攻擊。

吳子嘉認為，柯文哲是當事人，由他來說可以視為一種訴訟上的攻防，但由其他人來說，任何情緒化的發言都無法幫到忙，甚至可能會影響訴訟上的攻防，就像柯美蘭質疑「上面的人被汙染」，但是否有證據，沒有任何證據就直接攻擊，其實對柯是不好的，所以從法律上的訴訟來講，還是要以訴訟本質上的攻防來互相攻擊跟防守，可能會比較好一點。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。