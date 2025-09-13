　
政治

柯文哲交保後長談一晚！黃國昌：全力挺我成為新北最好選擇

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席黃國昌宣布將投入2026新北市長選舉，他11日接受專訪時透露，柯文哲交保後，兩人曾長談3小時至一整晚，討論藍白合作與地方選戰布局，柯不僅全力支持他成為2026年新北市長選戰的最佳人選，也勉勵黨內有志參選地方首長的成員都要加倍努力，強化自身實力，以「成為最好選擇」為共同目標。

黃國昌指出，柯文哲特別交代，民眾黨內凡是有意參選地方首長的人，都要努力提升自己，讓自己成為最好的選擇，包括前立委陳琬惠與現任立委張啓楷，「主席有交代我特別勉勵他們要努力。」他直言，柯提醒黨內要先自我檢視，「做好準備了沒？該做的事情有沒有做？有沒有贏得更多選民支持？」若沒有實力，國民黨也沒必要跟民眾黨談合作。

▲▼立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

▲立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

談及柯文哲在看守所的經歷，黃國昌形容柯遭遇比一般受刑人還嚴苛，每天禁見、無法與人對話，但卻展現強韌意志，「他的思考、態度、原則、價值沒有改變，反而更深遠、更廣泛。」黃國昌說，柯甚至覺得總統賴清德透過攝影機在監看，因此時刻自我惕勵、不敢懈怠，每天大量閱讀。

黃國昌透露，柯文哲長談時第一個拋出的議題就是「聯合政府」，認為台灣總統制存在「贏者全拿」的弊病，缺乏制衡。黃國昌表示，柯的想法是「不要把不同黨派的人都當壞人」，只要為國家、社會好，即使來自不同陣營也能共事。他更強調，民眾黨若要與國民黨合作，必須「開大門走大路」，白紙黑字簽署合作協議，避免暗中分贓。

▲▼前民眾黨立委陳琬惠。（圖／記者陳家祥攝）

▲前民眾黨立委陳琬惠。（圖／記者陳家祥攝）

至於對民進黨的批評，黃國昌轉述柯文哲的看法，這場司法案件應由總統賴清德與新潮流負責，「不是整個民進黨，但賴清德與新潮流絕對跑不掉。」他補充，柯在看守所中也曾受到基層司法人員的鼓勵，「有人對他說：主席加油，我們支持你」，這對一個落難的人而言，感受差別極大。

黃國昌強調，自己會先努力成為「新北市民的最佳選擇」，若最後被認為是最適合的人選，會堅持到底；但若有更好的人選，民眾黨也願意合作，「我們不是鐵板一塊，重點是幫國家、人民做事。」他坦言，想太多沒有意義，當務之急就是提升自身實力，才能在未來談判時握有籌碼。

09/11 全台詐欺最新數據

黃國昌柯文哲新北市長民眾黨選舉

