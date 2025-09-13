大阪驚悚命案！5歲女童「腹部遭砍」噴血亡　34歲母腹部重傷倒地

記者羅翊宬／編譯

日本大阪府池田市昨（12）日晚間驚傳人倫悲劇，一名34歲母親與5歲女兒在住家客廳內被發現倒臥在血泊當中，兩人腹部皆有刀傷，送醫後女童因失血過多身亡，母親則因重傷而陷入昏迷、命在旦夕，現場留有血跡斑斑的兇器。警方初步研判，可能是母親計畫帶著年幼的女兒共同輕生。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，該起事故發生於12日傍晚6時20分左右，地點位在大阪府池田市空港1丁目的住宅，當時同住的一名男性親屬從2樓下樓時，發現母女倆倒臥在1樓客廳，腹部皆遭利刃劃傷，立刻撥打119報警求助，女童的遺體更逐漸失去溫度。

警消人員趕抵後，將2人緊急送往醫院搶救，但名為荒谷心的5歲女童因傷勢過重，於晚間8時宣告不治，至於34歲母親則因腹部重創，目前仍昏迷不醒。

大阪府池田警察署指出，客廳內並無外力侵入或打鬥痕跡，地板上則遺留一把沾滿鮮血的刀具。由於傷勢均集中在腹部，研判為利刃所致，相關跡證已送檢以釐清案發經過。

警方表示，目前仍在調查當時的詳細狀況，包含案發原因以及母女腹部重傷的過程，不排除母親企圖帶著女童一同尋死的可能性。不過，由於母親仍在昏迷治療中，尚無法得知其供述，警方後續將持續追查動機。

據悉，案發現場位於大阪國際機場（伊丹機場）東北方約600公尺的住宅區，平時屬於安靜的社區。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在日本，可以撥打：心理健康諮詢統一專線：0570-064-556；生命SOS：0120-061-338；生命電話：0570-783-556；LINE搜尋「生きづらびっと」加好友