瞄準美韓！金正恩宣布「核武、常規武力」雙軌並行　視察坦克研發

▲北韓最高領導人金正恩前往國防科學院裝甲防禦武器研究所視察。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩近日密集視察國防科研單位，並明確表示將於明年舉行的勞動黨第9次代表大會上，提出「核武與常規武器並進」的國家軍事政策。他11日與12日分別前往國防科學院的裝甲防禦武器研究所與電子武器研究所，視察新型坦克與裝甲車的研發進度，強調要加快現代化常規戰力的建設。

根據北韓官媒《朝中社》今（13）日報導，金正恩在裝甲防禦武器研究所聽取坦克設計局與相關單位的成果簡報，了解特種複合裝甲的研發情況，並檢視智能化「主動防護系統」的反應測試。該系統能有效攔截敵方從正面、側面及上方發射的反坦克飛彈，被形容為「非常優越」的技術突破。

金正恩表示，透過定向紅外線干擾裝置、電波干擾設備及主被動防禦手段的引進，北韓裝甲部隊的戰力已顯著提升。

金正恩在會上強調，朝鮮勞動黨第9次代表大會上將正式提出「核武與常規武器並進」的國防政策，國防科學研究機構必須繼續高舉現代化常規戰力建設的旗幟，全力推進武器裝備更新，同時要求持續強化陸軍裝甲力量，以應對外部威脅。

▲北韓針對反坦克飛彈進行各種測試。（圖／達志影像）

此次視察過程中，北韓還進行了多種反坦克導彈的實彈射擊，模擬敵軍多角度攻擊，並測試新型防護系統的反應速度與攔截精準度。

《朝中社》宣稱，測試結果證明探測系統與旋轉式攔截彈發射器的反應能力極高，足以證明其技術已達世界先進水準。不過，北韓並未公開搭載該系統的新型坦克全貌，僅釋出攔截模擬目標的爆炸畫面。

據悉，這次並非金正恩首次關注新型坦克研發。今年5月他曾視察「重要坦克工廠」，並強調更新陸軍裝備是武裝力量建設與現代化的核心課題。他當時指出，將過時裝甲車換裝為最新型坦克與裝甲車，是提升軍事實力的關鍵。

除了裝甲武器，金正恩昨（12）日還視察了平壤地區第38訓練基地，觀摩首都警備司令部與中央安全機關狙擊部隊的射擊競賽。他指示朝鮮人民軍總參謀長李永吉，必須制定長遠規劃，擴大狙擊手編制，並建立符合現代戰爭需求的訓練方法與教育體系。金正恩強調，有必要系統性培養專業狙擊力量。

▲▼金正恩12日參觀狙擊競賽。（圖／達志影像）

此次狙擊競賽由李永吉、北韓國防相努光鐵、朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天及總參謀部官員等高層陪同。裝甲防禦與電子武器研究所的視察行程，則有軍需工業部第一副部長金正植隨行。

南韓《韓聯社》分析，金正恩近來頻繁前往軍工廠，顯示北韓在參與俄烏戰爭的過程中，深刻體會到現代戰爭對常規武器與特種部隊的重要性。北韓除了加快裝甲戰力更新，也積極強化特種作戰與狙擊手部隊的訓練，企圖全面提升實戰能力。

不過，這次關於新武器研發與狙擊競賽的消息，僅透過《朝中社》對外發布，卻未在《勞動新聞》或《朝鮮中央電視台》等國內宣傳渠道報導。外界認為，平壤當局此舉意在對美國與南韓傳遞警訊號，展示其持續推進常規軍事力量現代化的意志。