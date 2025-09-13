日本變態青旅！淫魔老闆請喝「抹茶雞尾酒」　下藥性侵10女得逞

▲日本一名青年旅館老闆竟長期下藥性侵女房客多次得逞。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者王佩翊／編譯

日本岡山縣里庄町一名51歲青年旅館老闆涉嫌下藥性侵、猥褻至少10名女性房客，根據檢方調查，他先是在調酒中混入安眠藥物，使住客無法反抗後，再趁機犯案，過程中還會拍攝保存。目前已被指控準強制性交、準強制猥褻、未遂及違反岡山縣防止滋擾行為條例等4項罪名。

根據《山陽放送》報導，被告自2019年4月開始在人口約1.1萬人的岡山縣里庄町經營青年旅館，但卻在3年多內涉嫌下藥性侵猥褻10名女住客，全案目前正於岡山地方法院受審。

檢方指控他在2019年至2022年間，利用混入藥物的調酒讓受害者陷入無法反抗的狀態，再趁機犯案，並將過程拍攝保存。檢方指出，被告的手法相當具有「計畫性且狡猾」。例如他知道藥物加入酒精後會變色，為了掩飾，特意提供「深綠色的抹茶雞尾酒」，讓女性在不知情下飲用。受害者往往在喝下後立刻出現強烈睡意，失去記憶，甚至誤以為只是單純醉酒，直到多年後警方調查才發現遭遇侵害。

一名女性房客2022年3月投宿於此後出現身體不適情況，隨後從體內驗出安眠藥成分。警方懷疑男子涉嫌在給女性房客飲用的酒類飲品中下藥，因此展開搜查，沒想到在他手機與硬碟中搜出大量偷拍女房客的影片與照片。

警方進一步調查更發現，他至少對10名女性下手，其中6人遭性侵，3人遭猥褻，另1人遭未遂攻擊。警方強調，他會把失去意識的受害者帶到和室或食堂，再進行侵犯，過程冷靜且有計畫。

受害者之一的20多歲女性表示，自己僅記得喝酒後就完全失去意識，醒來時渾身乏力，完全不記得怎麼回到房間。她後來對警方說，「只記得晚餐有喝酒，接著就斷片，一直到隔天早上醒來，身體還很不舒服。」

起訴書中還提到，被告甚至會在女性昏迷時脫去衣物進行猥褻，並以手機全程拍下，事後將影像存入硬碟。對方清醒後往往僅模糊感覺到「好像有人觸碰自己」，最後卻以為只是夢境，毫無察覺。這樣的狡猾手法，也讓案件一度難以被揭露。

面對指控，男子在偵訊時一度選擇沉默，僅說「做沒做我不回答」。但之後又改口，自承認對部分女性進行侵害，並稱「因為心裡太痛苦，忍不住才說出來」。檢方則認為，他的供詞前後反覆，顯示有意圖混淆視聽。

更離奇的是，男子在法庭上辯稱，犯案時是因「受到黑影脅迫」，聲稱有人告訴他「若不照做就會被殺」，還說自己當時處於「神智不清」的狀態，並強調沒有犯罪責任能力。從首次開庭到現在，他始終主張無罪。

專家提醒，這些藥物劑量極小就能發揮作用，一旦與酒精混合，效果更會被放大，若是單純喝醉，當事人至少知道自己酒量多少；但若完全沒喝過量卻突然失憶，那幾乎可以確定是藥物作祟。