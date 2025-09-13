櫻花妹遭社長羞辱「是野狗」憂鬱輕生！　職場霸凌判賠3千萬

記者王佩翊／編譯

日本一名任職於化妝品公司的25歲女員工遭到時任社長辱罵為「野狗」，因此罹患重度憂鬱症，最終輕生自殺。其家屬提起訴訟，東京地院9日裁定該公司涉及霸凌，女員工憂鬱輕生屬於職業災害，判定公司須賠償約1億5000萬日圓（約新台幣3077萬元）。

根據《讀賣新聞》報導，里實2021年4月進入化妝品公司D-UP（ディー・アップ）工作，同年12月卻因遭到社長辱罵以「野狗」，並斥責「別小看大人」等言語霸凌行為，導致罹患憂鬱症，最終選擇輕生。

里實的家屬提起訴訟，三田勞動基準監督署2024年正式認定此案為職災。而東京地方法院法官松下繪美9日裁定，D-UP必須支付約1億5000萬日圓賠償金（約新台幣3077萬元）。

▲里實罹患憂鬱症後，2023年自殺身亡。（圖／翻攝自X）

里實的遺屬與代理律師11日召開記者會宣布這項消息。家屬沉痛表示，「希望全國企業能建立不會發生霸凌的工作環境。」

代理律師松本龍馬指出，本案9月已進入調解階段，法院以職權方式提出解決方案。除了金錢賠償外，公司方面須向遺屬致歉，社長辭去代表董事職務，並承諾將制定防止類似事件再次發生的對策。

在記者會上，里實的31歲姐姐含淚訴說，「希望公司能在妹妹還活著的時候就道歉」。母親則透過書面聲明表示，語言既能療癒人心，也能奪去生命，她期盼未來能有更多安全、善待年輕人的職場。

D-UP公司則於10日證實社長已正式辭任代表董事，並發表聲明，「對已逝的前員工及遺屬致上最深切的歉意」。

