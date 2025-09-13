　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國表決支持「不含哈瑪斯」的巴勒斯坦國　以色列批可恥

▲▼巴勒斯坦總統阿巴斯前往紐約的簽證遭到美方撤銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦總統阿巴斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

聯合國大會今天以壓倒性票數通過了一項關鍵決議，支持以色列與巴勒斯坦「兩國方案」，並強調哈瑪斯（Hamas）不得參與相關進程。決議譴責哈瑪斯的暴力行為，要求其交出武器，並呼籲全球合作以結束加薩戰爭。以色列則批評該決議可能助長衝突。

這項名為「關於和平解決巴勒斯坦問題及落實兩國方案的紐約宣言」（New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution）的決議，以142票贊成、包括美國和以色列在內的10票反對以及12票棄權表決通過。決議不僅譴責哈瑪斯在10月7日對平民發動的襲擊，還要求其釋放所有人質並交出武器。聯合國明確表示，解決以巴衝突的前提是排除哈瑪斯的影響。

巴勒斯坦自治政府副主席謝赫（Hussein al-Sheikh）對此決議表示支持。他認為這是國際社會的一次重要表態，展現了對巴勒斯坦人民權利的支持。他在聲明中指出，這項決議為實現獨立建國、結束占領以及落實兩國方案提供了重大契機，並呼籲各方加強合作，推動和平進程。

然而，以色列對這項決議表達了強烈不滿。以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群平台X上發文批評，該決議非但沒有促進和平，反而鼓勵哈瑪斯持續衝突。他感謝那些反對或棄權的國家，並譴責決議是「可恥之舉」，認為這可能加劇地區不穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
週末酷熱37℃　將有「熱帶擾動」向台灣逼近
美債殖利率攀升！道瓊收跌近300點　台積電ADR漲0.16％
國道3號深夜自撞全毀！　「落跑駕駛」影像公布
柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！正義父親手逮人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美債殖利率攀升！道瓊收跌近300點　台積電ADR漲0.16％

聯合國表決支持「不含哈瑪斯」的巴勒斯坦國　以色列批可恥

川普：將派國民兵進駐曼菲斯打擊犯罪

27歲台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！正義父親手逮人

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

柯克遭刺殺身亡　「南方四賤客」模仿劇集停止重播

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

快訊／川普盟友柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」家屬認出照片報警

快訊／川普證實查理槍擊案嫌犯已被逮捕：我希望他被判死刑

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

美債殖利率攀升！道瓊收跌近300點　台積電ADR漲0.16％

聯合國表決支持「不含哈瑪斯」的巴勒斯坦國　以色列批可恥

川普：將派國民兵進駐曼菲斯打擊犯罪

27歲台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！正義父親手逮人

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

柯克遭刺殺身亡　「南方四賤客」模仿劇集停止重播

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

快訊／川普盟友柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」家屬認出照片報警

快訊／川普證實查理槍擊案嫌犯已被逮捕：我希望他被判死刑

下週變天！　專家曝路徑：熱帶低壓生成非常靠近台灣

江庭毅上壘打勾勾履行「南朋友約定」　U18自主配球成職棒先修課

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

柯文哲交保遭高院撤銷！吳子嘉預測結果　示警1事對柯不好

被限貸令害到！YTR賣6188萬預售屋獲利900萬　網批炒房仔

營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

李遠墓園探望捷克「作家總統」哈維爾：因為你台捷才能維繫至今

王心凌43歲少女膚況太逼人　5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

高雄「改運好地方」大尺度養生D龍　爆乳闆娘被抓

週末酷熱37℃　將有「熱帶擾動」向台灣逼近

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

國際熱門新聞

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

頭顱當足球踢！美非法移民斬首主管

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

全球首例！這國任AI當部長保證0貪腐

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

金正恩急了！北韓推動「公主接班」她獲重用

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝會談內幕

川普密令潛入北韓失敗！金正恩事後大肅清

Costco再出包　全面召回「杜拜巧克力」！

女醫學系畢業愛上工廠男　媽狂勸分手

更多熱門

相關新聞

以色列單方面轟炸卡達　川普批：不利推進目標

以色列單方面轟炸卡達　川普批：不利推進目標

以色列軍方近日在卡達首都杜哈（Doha）對哈瑪斯（Hamas）高階領袖進行暗殺，引發國際爭議。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）透露，川普政府事前獲通知，但此行動未獲美方背書。以軍單方面行動造成外交緊張，但也可能成為和平契機。

尼坦雅胡：啟動加薩停火談判　結束戰爭釋放人質

尼坦雅胡：啟動加薩停火談判　結束戰爭釋放人質

以色列：展開攻占加薩市初步行動　已控制郊區

以色列：展開攻占加薩市初步行動　已控制郊區

戰事升溫！　以色列決定「全面控制加薩市」被抨擊

戰事升溫！　以色列決定「全面控制加薩市」被抨擊

以色列批准接管加薩市　終戰5原則曝光

以色列批准接管加薩市　終戰5原則曝光

關鍵字：

以巴戰爭

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

國道3號深夜嚴重車禍！駕駛逃逸

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

賴清德：已開放貝里斯白蝦進口

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

獨／清潔員淪貪污犯　32元電鍋下落曝

「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面