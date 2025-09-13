聯合國表決支持「不含哈瑪斯」的巴勒斯坦國　以色列批可恥

▲巴勒斯坦總統阿巴斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

聯合國大會今天以壓倒性票數通過了一項關鍵決議，支持以色列與巴勒斯坦「兩國方案」，並強調哈瑪斯（Hamas）不得參與相關進程。決議譴責哈瑪斯的暴力行為，要求其交出武器，並呼籲全球合作以結束加薩戰爭。以色列則批評該決議可能助長衝突。

這項名為「關於和平解決巴勒斯坦問題及落實兩國方案的紐約宣言」（New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution）的決議，以142票贊成、包括美國和以色列在內的10票反對以及12票棄權表決通過。決議不僅譴責哈瑪斯在10月7日對平民發動的襲擊，還要求其釋放所有人質並交出武器。聯合國明確表示，解決以巴衝突的前提是排除哈瑪斯的影響。

巴勒斯坦自治政府副主席謝赫（Hussein al-Sheikh）對此決議表示支持。他認為這是國際社會的一次重要表態，展現了對巴勒斯坦人民權利的支持。他在聲明中指出，這項決議為實現獨立建國、結束占領以及落實兩國方案提供了重大契機，並呼籲各方加強合作，推動和平進程。

然而，以色列對這項決議表達了強烈不滿。以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群平台X上發文批評，該決議非但沒有促進和平，反而鼓勵哈瑪斯持續衝突。他感謝那些反對或棄權的國家，並譴責決議是「可恥之舉」，認為這可能加劇地區不穩定。