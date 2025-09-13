華府談兩岸政策　邱垂正籲北京：務實溝通處理問題

▲陸委會主委邱垂正於「傳統基金會」座談會發表專題演講。（圖／陸委會提供）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會主委邱垂正正在美國訪問，他於美東時間9月12日在華府「傳統基金會」座談會發表專題演講「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」。他於演講中呼籲大陸，應正視中華民國台灣存在的客觀事實，並放棄對台軍武脅迫與統戰滲透；兩岸可從人民最為關切的民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題。

邱垂正於台北時間9月6日至14日應邀赴美訪問，這是他上任之後的首次訪美。他於傳統基金會發表演講時，分為五大主軸：「中國大陸已成台海及亞太區域和平穩定現狀之最大威脅」、「中共習近平政權之本質─追求擴張主義挑戰美國」、「賴總統兩岸政策致力維持台海和平穩定現狀，符合台美共同利益」、「台灣戰略重要性無可取代，安全與繁榮的台灣是實現『讓美國再次偉大』的重要助力」和「呼籲中國大陸正視現實，與台灣展開良性互動與對話」。

邱垂正表示，面對中國威脅，賴總統的兩岸政策是秉持「四個堅持」，並依據「和平四大支柱行動方案」，致力於維護台海和平現狀，包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力等。

邱垂正還指出，日前大陸國家主席習近平在「九三閱兵」發表演說，強調全人類「面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇」，人類命運休戚與共，應該「平等相待、和睦相處」。中國大陸既以負責任的大國自許，應反求諸己，將此一主張落實為兩岸互動的關鍵詞。

邱垂正提出幾點呼籲，首先，中國大陸應正視中華民國台灣存在的客觀事實；第二，北京當局應放棄對台軍武脅迫與統戰滲透等負面手段；第三，中共領導人更應選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係，與台灣民選政府展開對話。

第四，邱垂正說，兩岸可從人民最為關切的民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題（包括共同打擊犯罪、對抗疫病與極端氣候，以及兩岸民眾往來衍生事務等），共同回應國際及兩岸人民的期待，以維護台海和平穩定現狀。