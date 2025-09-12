批破壞台海現狀　邱垂正華府開講：中共企圖挑戰、取代美國

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會主委邱垂正正在美國訪問，他於美東時間9月12日在華府「傳統基金會」座談會發表專題演講「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」。他表示，中共始終不願承諾放棄武力犯台並積極備戰，成為台海現狀的主要挑戰者與破壞者，並企圖在「統一台灣」的過程中排除美國亞太區域影響力，最終在全球取代美國領導地位。

邱垂正於台北時間9月6日至14日應邀赴美訪問，這是他上任之後的首次訪美。他於傳統基金會發表演講時，分為五大主軸：「中國大陸已成台海及亞太區域和平穩定現狀之最大威脅」、「中共習近平政權之本質─追求擴張主義挑戰美國」、「賴總統兩岸政策致力維持台海和平穩定現狀，符合台美共同利益」、「台灣戰略重要性無可取代，安全與繁榮的台灣是實現『讓美國再次偉大』的重要助力」和「呼籲中國大陸正視現實，與台灣展開良性互動與對話」。

邱垂正藉演講機會，感謝美國總統川普上任後，美國政府持續重申支持台海和平穩定，凸顯這符合台美與區域各方共同最大利益，並分享對當前台海情勢觀察，及說明中華民國台灣政府的兩岸政策主張。

在「中國大陸已成台海及亞太區域和平穩定現狀之最大威脅」方面，邱垂正強調，2022年大陸國家主席習近平打破慣例延任，將正當性建立在實現中共第二個「百年」目標—於2049年達成「中華民族偉大復興」，並將完成「祖國統一」、解決「台灣問題」作為民族偉大復興的歷史任務。「因此中共始終不願承諾放棄武力犯台並積極備戰，成為台海現狀的主要挑戰者與破壞者。」

他接著提到中共的對台灣複合施壓，包括軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、混合認知戰等。

接著邱垂正談到「中共習近平政權之本質─追求擴張主義挑戰美國」。他表示，在習近平統治下，這十多年來中共政權加大對台侵略野心與對外擴張之根本原因，在於習近平領導下中國出現三個極端發展趨勢。

第一個極端是高度集權領導，決策偏誤風險升高：當前中國由過去「集體領導」朝向習近平一人集權統治發展，並高舉「習核心」和「習思想」，使黨內政治權力「定於一尊」，其決策圈變得日漸狹隘、缺乏理性，欠缺制衡力量，為確保習政治及個人統治安全，傾向做出冒險決策，帶來高誤判風險及高成本。

第二個極端是鼓吹狂熱民族主義，積極對外擴張挑釁：習近平上台後，鼓吹狂熱民族主義與愛國心，中共對外政策已由「韜光養晦」轉為「積極擴張」，近年中共運用「戰狼外交」、軍武霸權、「舉國體制」將南海軍事化、鎮壓香港民主、威脅台海現狀，並透過「一帶一路」持續擴大全球治理影響力，企圖掌握國際事務與規則主導權，其威權擴張主義已對區域與全球安全繁榮帶來嚴峻挑戰。

第三個極端發展是將習延任正當性建立在完成「統一台灣」及「取代美國」在亞太甚至全球領導地位的歷史任務之上：當前中國對內變得更加專制，對外則更具侵略性，且習近平為創造在2027年中共「二十一大」打破慣例延任之正當性，必須達成超越前人之歷史功績，於是將「統一台灣」、「取代美國」做為達成「中華民族偉大復興」的指標，使中共成為人類歷史上前所未有的「新極權主義」。

邱垂正強調，中共企圖在「統一台灣」的過程中排除美國亞太區域影響力，最終在全球取代美國領導地位，以恢復民族榮光、實現「中國夢」，此係中國日益加劇對台複合施壓、積極挑戰美國之根本原因。