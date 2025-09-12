邱垂正：台灣戰略重要性與「美國再次偉大」息息相關

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會主委邱垂正正在美國訪問，他於美東時間9月12日在華府「傳統基金會」座談會發表專題演講「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」。他於演講中強調，台灣有地緣政治、經濟與科技實力、崇尚自由價值等三大無可取代的戰略重要性，「與美國實現再次偉大息息相關」。

邱垂正於台北時間9月6日至14日應邀赴美訪問，這是他上任之後的首次訪美。他於傳統基金會發表演講時，分為五大主軸：「中國大陸已成台海及亞太區域和平穩定現狀之最大威脅」、「中共習近平政權之本質─追求擴張主義挑戰美國」、「賴總統兩岸政策致力維持台海和平穩定現狀，符合台美共同利益」、「台灣戰略重要性無可取代，安全與繁榮的台灣是實現『讓美國再次偉大』的重要助力」和「呼籲中國大陸正視現實，與台灣展開良性互動與對話」。

邱垂正於演講中特別強調，「台灣有三大無可取代的戰略重要性，與美國實現再次偉大息息相關」。

一是地緣政治，邱垂正說，台灣身處第一島鏈核心地位，是抵禦威權中國擴張的前線，對維護和平繁榮的國際秩序至關重要。例如，全球50％的貨櫃船須航經台灣海峽，另台灣海峽對日、韓之海上航線，以及亞太地緣政治亦具有重要戰略意涵，倘中國以武力併吞台灣，將引發骨牌效應，動搖區域權力平衡，直接威脅美國安全與繁榮，如同近日訪台的美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker）曾指出的台灣對美國國家安全與全球經濟至關重要，失去台灣將使美國全球領導地位受到嚴重衝擊，凸顯台灣無可取代的戰略重要性。

二是經濟與科技實力，邱垂正指出，台灣是世界高科技中心，尤其是半導體產業，全球90％的先進晶片均由台灣生產製造；台灣亦為國際民主社會在人工智慧和資訊通信技術全球供應鏈中傑出且值得信賴的合作夥伴。倘台灣遭到侵略，將對國際社會，尤其是美國及其高科技產業造成重大損失。

三是崇尚自由價值，邱垂正表示，台灣是成熟的自由民主國家，不僅是世界一股良善的力量，更是全球和平繁榮值得信賴的民主夥伴；台灣與中國大陸具有相同的文化語言背景，我們的民主經驗與成就更可以穿透邊界，植入中國大陸民眾人心，啟發他們去追求自由與更好的生活。

邱垂正指出，美國長期是中華民國台灣的重要夥伴並提供台灣許多重要支持，我們對此深懷感激，也瞭解美國刻正努力應對其內外挑戰，特別是妥善因應中國崛起的挑戰。「我所任職的陸委會擁有與中共長期交手的豐富經驗，深入掌握中國大陸內外情勢動態，並願意分享台灣的研究成果，期盼共同面對來自極權主義國家日益擴張之挑戰。」