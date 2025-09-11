　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會修正公務人員赴港澳規定　無論公私行程都要提前主動通報

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者魏有德攝）

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北報導

陸委會今（11）日宣佈，行政院已於114年9月10日核定函頒「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」第三點、第四點修正案並正式實施。公務人員日後赴港澳，無論平日、假日或公務及私人旅遊，都要提前向所屬機關通報並填寫相關人事系統報表。該規定雖即刻生效，但自即日起至2026年7月1日為宣導期，暫時不會懲處。

陸委會副主委梁文傑表示，鑒於近年中共對港澳的政治控制與對台統戰滲透持續加劇，我政府人員赴港澳交流的潛在風險升高，政府有責任強化風險提醒及管控，因此修正赴港澳管理規範，以維護公務機密及人員安全。

梁文傑指出，本次修正新增，行政院及所屬各機關（構）人員赴港澳，不分平、假日及事由，行前都應至人事差勤系統及「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，「如非公務事由，應於出境日三日前填具『行政院及所屬各機關（構）人員非因公務事由赴香港或澳門通報表』通報所屬機關（構）。」

此外，公務人員赴港澳如有會見或聯繫港澳官方人士、港澳民意代表、擔任大陸地區黨務、軍事、行政或政治性機關（構）、團體之職務或為其成員者、或任職於中共駐港澳行政、軍事、黨務等其他公務機構者、海峽兩岸關係協會駐港澳人員，應於出境日一週前填具「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門會見或聯繫特定身分人員通報表」，通報所屬機關（構），由所屬機關（構）通報陸委會；如臨時會見或聯繫前揭特定身分人員，未及事前通報者，也應於返回台灣後一週內，主動填具通報表通報所屬機關（構），並由所屬機關（構）通報陸委會。

梁文傑強調，該修正規定頒佈就算即刻生效，公務人員就必須按照規定，無論平日假日或任何事由，都要通報所屬機關，「到明年7月1日前，都算宣導期，暫時不會懲處。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境
快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢抗告　高院今不裁定
獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假
黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」：道歉來得及嗎
只被當砲友！她激戰完揮刀刺頸　心儀男當場噴血
陳漢典Lulu證實有「愛的結晶」　TVBS：大約在年底
李雅英告別TPBL！　雲豹發文Thank You
快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雙城論壇剩兩週要舉行　陸委會：還沒收到北市府正式申請

兩岸協商對話卡「九二共識」　陸委會：不接受一方強加原則給對方

陸委會修正公務人員赴港澳規定　無論公私行程都要提前主動通報

「小紅書」遭約談警告！　官方斥：炒作明星資訊，破壞網路生態

兩岸服務貿易推進會登場　京台「三心」聚焦經貿科技高質量發展

遼寧大東溝擁1500噸資源！　有望成中國下一個世界級金礦

陸第三艘航母福建艦出港！或南下首次穿越台海　網傳918入列服役

最受歡迎表情包「無語哥」現身天津　穿「中國老鐵」T恤做煎餅果子

拼多多打破沉默曝光AI佈局　官網釋出實用性AI職務激增

陸六部門重拳整治車業內捲亂象　三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

雙城論壇剩兩週要舉行　陸委會：還沒收到北市府正式申請

兩岸協商對話卡「九二共識」　陸委會：不接受一方強加原則給對方

陸委會修正公務人員赴港澳規定　無論公私行程都要提前主動通報

「小紅書」遭約談警告！　官方斥：炒作明星資訊，破壞網路生態

兩岸服務貿易推進會登場　京台「三心」聚焦經貿科技高質量發展

遼寧大東溝擁1500噸資源！　有望成中國下一個世界級金礦

陸第三艘航母福建艦出港！或南下首次穿越台海　網傳918入列服役

最受歡迎表情包「無語哥」現身天津　穿「中國老鐵」T恤做煎餅果子

拼多多打破沉默曝光AI佈局　官網釋出實用性AI職務激增

陸六部門重拳整治車業內捲亂象　三條紅線避免行銷手段「自由放飛」

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

1年內5度「全國大停電」　古巴民眾太絕望：我們又在倒退

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

廉世彬康復返台！親曝「膝傷休養」真相：感覺到以前沒有的痠痛

香港視帝新劇創超高收視率！　差點「摔傷女主角」被中醫媽狂讚

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

大陸熱門新聞

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

上車舞以後看不到了？直播主喊「近平」遭禁

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

鄰居是樓梯鐵欄杆「小便」慣犯 女崩潰：都被尿到生腐蝕了

小老虎累癱！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」

最受歡迎表情包「無語哥」現身天津 穿「中國老鐵」T恤做煎餅果子

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

下一個世界級金礦？遼寧大東溝金礦擁1500噸資源

更多熱門

相關新聞

低價旅遊團遭疑當肥羊宰！主揪說話了

低價旅遊團遭疑當肥羊宰！主揪說話了

金門近日傳出低價旅遊糾紛，一名馬姓婦人揪了20多位長輩參加廈門4天千元團，有人竟在最後一天被迫刷卡6萬多元，買了劣質乳膠床墊與被子，才平安回國，引發長輩被「當肥羊宰」爭議。今(11)日，疑為當事人的馬姓婦人，今天透過臉書表示，將前往警局和對方釐清真相，更強調公道自在人心，相信司法會還她清白。

直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團驚恐躲飯店

直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團驚恐躲飯店

賺贏上班族！日本女優「來台灣賣淫」收入曝

賺贏上班族！日本女優「來台灣賣淫」收入曝

勇奪1金3銀1銅！全聯「永續行動獎」大放異彩

勇奪1金3銀1銅！全聯「永續行動獎」大放異彩

「護照戳章」掰了　10年內恐成歷史

「護照戳章」掰了　10年內恐成歷史

關鍵字：

台灣公務人員港澳陸委會旅遊公務

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

Lulu無預警嫁給陳漢典！

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面