陸委會修正公務人員赴港澳規定　無論公私行程都要提前主動通報

記者魏有德／台北報導

陸委會今（11）日宣佈，行政院已於114年9月10日核定函頒「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」第三點、第四點修正案並正式實施。公務人員日後赴港澳，無論平日、假日或公務及私人旅遊，都要提前向所屬機關通報並填寫相關人事系統報表。該規定雖即刻生效，但自即日起至2026年7月1日為宣導期，暫時不會懲處。

陸委會副主委梁文傑表示，鑒於近年中共對港澳的政治控制與對台統戰滲透持續加劇，我政府人員赴港澳交流的潛在風險升高，政府有責任強化風險提醒及管控，因此修正赴港澳管理規範，以維護公務機密及人員安全。

梁文傑指出，本次修正新增，行政院及所屬各機關（構）人員赴港澳，不分平、假日及事由，行前都應至人事差勤系統及「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，「如非公務事由，應於出境日三日前填具『行政院及所屬各機關（構）人員非因公務事由赴香港或澳門通報表』通報所屬機關（構）。」

此外，公務人員赴港澳如有會見或聯繫港澳官方人士、港澳民意代表、擔任大陸地區黨務、軍事、行政或政治性機關（構）、團體之職務或為其成員者、或任職於中共駐港澳行政、軍事、黨務等其他公務機構者、海峽兩岸關係協會駐港澳人員，應於出境日一週前填具「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門會見或聯繫特定身分人員通報表」，通報所屬機關（構），由所屬機關（構）通報陸委會；如臨時會見或聯繫前揭特定身分人員，未及事前通報者，也應於返回台灣後一週內，主動填具通報表通報所屬機關（構），並由所屬機關（構）通報陸委會。

梁文傑強調，該修正規定頒佈就算即刻生效，公務人員就必須按照規定，無論平日假日或任何事由，都要通報所屬機關，「到明年7月1日前，都算宣導期，暫時不會懲處。」