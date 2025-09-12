　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

▲▼日本首相兼自民黨總裁石破茂面臨黨內「逼宮下台」的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相兼自民黨總裁石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本首相石破茂7日晚間宣布辭去自民黨總裁（黨主席）。他原本始終表現出強烈的續任意願，但最終在6日晚間，與副總裁菅義偉，及農林水產大臣小泉進次郎會談後動心轉念，隔天宣布請辭。小泉進次郎今天揭露當晚的會談內幕。

自民黨原本決定，8日由國會議員和地方黨部提交意見書、決定是否提前舉行總裁選舉，只要172份就會啟動提前選舉，事前民調顯示極有可能達標，結果石破茂在前一晚召開記者會宣布辭職，提交意見書也就不了了之。

隨著石破茂自行請辭，自民黨總裁選舉定於22日公告、10月4日投開票，據知小泉進次郎已經決定參選總裁，最快下週正式宣布。

日媒Sponichi Annex報導，小泉今天現身電視節目，揭露辭職前一夜、6日晚間3人會談的內幕。

小泉表示，「黨內因為石破的解散（眾議院）傳聞，已經瀰漫疑心暗鬼的氣氛，在這種不安、不信的情況下迎接8日，從上午10時開始提前交舉行總裁選舉的意見書，誰投票、誰不投票的立場就會很鮮明，黨內可能會因此留下無法修復的裂痕」。

他表示，面臨這種最壞情況，「我有一種必須不惜一切避免的危機感」。

▲▼日本農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

▲日本農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

小泉因此尋求2021年辭去首相職務的菅義偉的幫助，這時候「能夠真正觸動石破總理內心的人，應該是菅副總裁吧。我抱持這種想法打電話給菅副總裁」。他說，他在5日、6日多次致電菅義偉，「建議他直接與石破總理面談」。菅義偉回應，「知道了，小泉你也一起去吧」。

小泉說，「我原本不認為自己的立場適合同行，所以只是打電話而已，沒想到會被要求同行，既然如此，我也把這看成關係到黨存亡的危機，必須思考如何避免分裂、維持團結一致」。

菅義偉與小泉6日晚間一起前往首相官邸，菅義偉停留約30分鐘後先行離開，小泉則留下約1個半小時，持續與石破茂協商。

小泉說，「我原本打算站起來一起離開，石破總理對我說，『小泉，你也要走嗎？』我回說，『我可以留下嗎？』石破總理說，『可以，你後面沒有其他行程吧？』我說沒問題，他就說，『那就去送一送菅先生之後再回來吧』，所以我最後留下來了」。

小泉今天被記者詢問，是否曾經說服石破茂辭職，他澄清說：「絕對沒有這回事，以我的立場，不可能去說服總理」。他強調，當時的會談「只是去了解總理懷抱著怎樣的心情，以及他在這種關鍵時刻的優先考量」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口
吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！
開出大樂透3.15億　彩券行曝「超旺」關鍵
柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」　家屬認出照片報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

柯克遭刺殺身亡　「南方四賤客」模仿劇集停止重播

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

快訊／川普盟友柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」家屬認出照片報警

快訊／川普證實查理槍擊案嫌犯已被逮捕：我希望他被判死刑

快訊／聯合航空緊急迫降！乘客「溜緊急滑梯」逃生　貨艙起火畫面曝

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

南韓禁止「反中抗議」！極右團體進明洞遭阻擋　李在明：流氓鬧場

加州深海超萌新物種！　科學家揭「粉色蝸牛魚」神秘面紗

東京港血腥意外！恐怖妖風襲碼頭　工人遭「4噸貨櫃」活活壓死

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【泰格與雪兒】為一張臉去養一身傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

柯克遭刺殺身亡　「南方四賤客」模仿劇集停止重播

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

快訊／川普盟友柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」家屬認出照片報警

快訊／川普證實查理槍擊案嫌犯已被逮捕：我希望他被判死刑

快訊／聯合航空緊急迫降！乘客「溜緊急滑梯」逃生　貨艙起火畫面曝

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

南韓禁止「反中抗議」！極右團體進明洞遭阻擋　李在明：流氓鬧場

加州深海超萌新物種！　科學家揭「粉色蝸牛魚」神秘面紗

東京港血腥意外！恐怖妖風襲碼頭　工人遭「4噸貨櫃」活活壓死

核3廠8-16公里機動作業　陸海空全域輻射監測合作應變

從《三個奶爸一個娃》到《鬼哭神嚎》　鬼月這些都市傳說你聽過嗎？

賓賓哥直播疑打老翁！音檔流出「只有甩巴掌」　急對員工下封口令

華府談兩岸政策　邱垂正籲北京：務實溝通處理問題

Suzuki「2度小改款Vitara休旅」台灣官網上線！詳細導入規格待確認

直擊／公館圓環掰掰！　公車地下道封路23:35正式走入歷史

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

國際熱門新聞

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

頭顱當足球踢！美非法移民斬首主管

全球首例！這國任AI當部長保證0貪腐

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

吉隆坡機場旁「腐爛女屍」只剩頭骨！

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

川普密令潛入北韓失敗！金正恩事後大肅清

Costco再出包　全面召回「杜拜巧克力」！

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝會談內幕

即／川普證實槍擊案嫌犯已被逮捕：希望判死

丈夫不舉　女遭公公闖進房間「幫忙生小孩」

日本派4架F-15戰機至加拿大及歐洲

更多熱門

相關新聞

小泉進次郎擬角逐下屆日本首相

小泉進次郎擬角逐下屆日本首相

日本首相石破茂上任不到1年，因選舉結果失利，最終決定引咎辭職，隨著他即將下台，自民黨內部政局也再度升溫。前首相小泉純一郎之子、農林水產大臣小泉進次郎也傳出已決定角逐自民黨黨魁一職。日媒指出，小泉已經取得參選標準的20人推薦，最快下周就會表態參選。

00949成分股表現勁揚

00949成分股表現勁揚

石破茂內外壓力下辭日相　誰繼任都將站在中美鋼索上

石破茂內外壓力下辭日相　誰繼任都將站在中美鋼索上

茂木敏充宣布「二度挑戰」參選自民黨總裁

茂木敏充宣布「二度挑戰」參選自民黨總裁

挖坑給自己跳：石破茂的「破」事兒

挖坑給自己跳：石破茂的「破」事兒

關鍵字：

日本政治石破茂小泉進次郎自民黨辭職

讀者迴響

熱門新聞

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

獨／清潔員淪貪污犯　32元電鍋下落曝

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

空軍畢業文曝慘賠1650萬　專家點3大致命錯誤

柯文哲7千萬交保遭撤銷！一票罵陳智菡：都妳

公館圓環要拆了　民團高舉「蔣不聽」抗議

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面