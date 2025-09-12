　
國際

前首相之子小泉進次郎擬角逐「下屆日本首相」　最快下周宣布

▲▼日本農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

▲日本農林水產大臣小泉進次郎有意角逐自民黨魁一職。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本首相石破茂上任不到1年，因選舉結果失利，最終決定引咎辭職，隨著他即將下台，自民黨內部政局也再度升溫。前首相小泉純一郎之子、農林水產大臣小泉進次郎也傳出已決定角逐自民黨黨魁一職。日媒指出，小泉已經取得參選標準的20人推薦，最快下周就會表態參選。

根據《產經新聞》11日引述消息人士報導，小泉進次郎已決定參選10月4日的自民黨臨時總裁選舉，他計畫本周末先在家鄉神奈川縣橫須賀市與支持者會面，並於下周正式宣布參選。

外界分析，小泉進次郎此次同樣獲得自民黨副總裁菅義偉的支持，此外，部分前岸田派人士與先前力挺過他的議員，也傳出將再度站隊。

由自民黨與公明黨所組成的執政聯盟目前陷入參眾兩院皆未過半的劣勢，下任首相如何擴大共同政權的框架，也成為此次黨總裁選舉的重點。

小泉與在野黨維新會的關係良好，維新代表吉村洋文更直言，「小泉是有改革靈魂的政治家」，對其表達高度信任。小泉同時也與國民民主黨保持互動，10日才與該黨幹事長榛葉賀津也針對災後重建議題會談。

回顧上一次的自民黨總裁選舉，小泉在9名候選人中僅拿下第3名，當時他在黨員票表現不佳，如何提升這部分支持度，也成為這次選戰的關鍵。

小泉進次郎已連任6屆眾議員，在石破內閣中曾擔任選舉對策委員長，之後接任因失言下台的江藤拓成為農業水產大臣。他任內曾主導隨意契約釋出備蓄米，抑制米價飆漲，並積極推動農政改革與社會保障制度改革，也支持共享交通（ride share）。同時，他長年關注福島震災後的重建，被視為其政治生涯的重要核心之一。

目前已經表態參選的還有前幹事長茂木敏充與前經濟安保擔當大臣小林鷹之。另外，高市早苗與林芳正等重量級人物也傳出有意角逐。

 
09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

性侵女講師丟浴缸慘死！張嘉瑤判死20年未槍決　聲請再審遭駁回
轉錢給自己「帳戶被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了
陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！　手機暱稱曝
快訊／北市水塔腐屍指紋比對失敗　急採DNA查身分
于朦朧墜樓6疑點！窗外驚見「大片抓痕」　網疑遭逼潛規則
台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊曝光

