破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

▲民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前以7000萬元交保，根據台灣民意基金會最新民調，有54%民眾對北檢偵辦柯案不滿意、41.6%認為柯案是冤獄。對此，民眾黨主席黃國昌今（12日）說，看看民進黨的髒手，把司法玷污成什麼樣子？要負最大責任的，當然是總統賴清德、鄭銘謙、王俊力，「他們已成台灣司法史上最大的罪人」。

根據台灣民意基金會民調，有54%民眾對北檢偵辦柯案不滿意、41.6%認為柯案是冤獄。黃國昌說，今天游盈隆老師所公布台灣民意基金會的民調，只能說毫不令人意外，「我認為賴清德總統、法務部部長鄭銘謙、台北地檢署檢察長王俊力，看到有超過5成的台灣人民對北檢檢察官的表現完全沒辦法認同，應該是時候好好的反省，何以致之、孰以致之？」

黃國昌直言，看看民進黨的髒手，把司法玷污成什麼樣子？柯文哲主席事實上念茲在茲的，就是希望台灣司法能夠讓人民信任，但顯然不是這樣。

黃國昌說，柯文哲前主席非常宅心仁厚，他認為只是少數鷹犬配合著民進黨在辦案，不要一竿子打翻所有的司法人員，因為還是有不少的司法人員是兢兢業業在自己工作崗位上面為司法、人民在服務的。

黃國昌直言，從這情況來看，北檢這些少數的鷹犬檢察官，配合民進黨把台灣的司法公信力完全踐踏到谷底，讓人民沒辦法再信任，要負最大責任的當然是賴清德、鄭銘謙、王俊力，「他們已成台灣司法史上最大的罪人」。