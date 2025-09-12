柯文哲7000萬交保遭撤銷發回　律師：高院認為北院交保理由前後矛盾

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬交保，並限制出境、出海與住居8個月，北檢向高院提出抗告後，高院今（12日）撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，律師黃帝穎在臉書發文表示，從高院的裁定理由可見，高院認為北院7月裁定延長羈押，卻於1個月後，在尚有諸多證人未交互詰問之情形下，認被告滅證、串證之可能性已經大幅降低，交保理由前後矛盾。

黃帝穎表示，關於北檢對柯文哲7000萬交保之裁定提出抗告，高院合議庭今日裁定撤銷原審裁定，發回更裁，代表北檢抗告成功，而柯文哲交保後，自踩法律紅線全成北檢抗告事由。

黃帝穎指出，高院裁定理由提及，北院7月份裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。黃帝穎說明，代表高院認為北院交保理由前後矛盾。

此外，黃帝穎點出，北檢的抗告理由直指，被告柯文哲於具保後，即與本案證人陳智菡、陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」之事由。

黃帝穎進一步說明，北檢抗告理由還強調，柯文哲交保後，隨即在記者會對即將前往法院作證之共同被告李文宗隔空喊話，李文宗就公益侵占之犯罪事實，與被告柯文哲有相互指證之關係。

最後，黃帝穎認為，柯文哲網攻證人，涉嫌恐嚇勾串證人，遭到柯陣營網攻恐嚇的證人包括，柯任命的副市長林欽榮、北市議員苗博雅等，柯文哲影響證人、自踩法律紅線，就是北檢抗告成功的理由。