　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲7000萬交保遭撤銷發回　律師：高院認為北院交保理由前後矛盾

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬交保，並限制出境、出海與住居8個月，北檢向高院提出抗告後，高院今（12日）撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，律師黃帝穎在臉書發文表示，從高院的裁定理由可見，高院認為北院7月裁定延長羈押，卻於1個月後，在尚有諸多證人未交互詰問之情形下，認被告滅證、串證之可能性已經大幅降低，交保理由前後矛盾。

黃帝穎表示，關於北檢對柯文哲7000萬交保之裁定提出抗告，高院合議庭今日裁定撤銷原審裁定，發回更裁，代表北檢抗告成功，而柯文哲交保後，自踩法律紅線全成北檢抗告事由。

黃帝穎指出，高院裁定理由提及，北院7月份裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。黃帝穎說明，代表高院認為北院交保理由前後矛盾。

此外，黃帝穎點出，北檢的抗告理由直指，被告柯文哲於具保後，即與本案證人陳智菡、陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」之事由。

黃帝穎進一步說明，北檢抗告理由還強調，柯文哲交保後，隨即在記者會對即將前往法院作證之共同被告李文宗隔空喊話，李文宗就公益侵占之犯罪事實，與被告柯文哲有相互指證之關係。

最後，黃帝穎認為，柯文哲網攻證人，涉嫌恐嚇勾串證人，遭到柯陣營網攻恐嚇的證人包括，柯任命的副市長林欽榮、北市議員苗博雅等，柯文哲影響證人、自踩法律紅線，就是北檢抗告成功的理由。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江祖平控龔益霆性侵　轉北檢偵辦
快訊／加熱菸上市確定！「8品項、3載具」可販售
快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷
快訊／高院撤銷柯文哲交保　裁定書送抵北院
台灣臀后下海秘辛曝！真槍實彈一周2、3次
全台唯一0元！　縣府急採購：發教師600禮券
快訊／柯文哲打回羈押狀態！將到庭重新調查
電費飆167倍！屋主傻眼：半年沒人用
快訊／高院發回更裁　北檢抗告成功回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲7000萬交保遭撤銷發回　律師：高院認為北院交保理由前後矛盾

黃國昌爆潘孟安想喬財劃法　總統府：若白支持覆議就不會有今日爭議

台中養出全國最大垃圾山　議員轟：盧秀燕擺爛7年還在做秀

台南初選民調落後！　謝龍介：民進黨仍握基本盤

賴清德批藍白修財劃法鑄成大錯　藍委嗆不符總統高度挑動對立

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

北檢抗告傳今裁定　黃國昌嚴正以待：民進黨窮盡手段想押柯文哲

民進黨團幹部仍「七缺六」　柯建銘：庖丁解牛迎刃而解

財劃法戰場拉到政院！盧秀燕明帶隊北上　將向卓揆據理力爭

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

柯文哲7000萬交保遭撤銷發回　律師：高院認為北院交保理由前後矛盾

黃國昌爆潘孟安想喬財劃法　總統府：若白支持覆議就不會有今日爭議

台中養出全國最大垃圾山　議員轟：盧秀燕擺爛7年還在做秀

台南初選民調落後！　謝龍介：民進黨仍握基本盤

賴清德批藍白修財劃法鑄成大錯　藍委嗆不符總統高度挑動對立

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

北檢抗告傳今裁定　黃國昌嚴正以待：民進黨窮盡手段想押柯文哲

民進黨團幹部仍「七缺六」　柯建銘：庖丁解牛迎刃而解

財劃法戰場拉到政院！盧秀燕明帶隊北上　將向卓揆據理力爭

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

日本百歲人瑞破9.9萬！　「111歲最長壽阿公」揭秘訣：06:30起床

起亞虎女孩高佳彬加盟職排　準備找李珠珢拚酒量

快訊／江祖平控前男友性侵...士檢無管轄權　高檢核轉北檢偵辦

川普政府再出招！擬逼G7盟友「對中印課徵關稅」　稅率最高達100%

偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

家中愛犬去世「隔壁微笑狗狗」天天闖進來　陪伴一家人走出傷痛

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！富都地鐵站必朝聖美食

森根率土耳其闖歐錦賽4強　火箭教頭烏多卡：防守表現令人驚豔

3位「玩火」名廚客座台南晶英　12道特色料理搶先看

加熱菸上市確定！國健署點頭「8品項、3載具」最快10/11合法販售

政治熱門新聞

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

陳其邁宣戰砂石幫：一律採取最重罰

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

柯P喊話小草　做好2事就是對他最大的支持

傅崐萁想選黨主席？　遭揭根本無參選資格

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

懶人包／普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次帶你看

台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展

「柯文哲的政治豪賭」　游盈隆估北檢抗告成功率

藍白修財劃法大出包　趙少康轟賴清德：怎麼用看笑話的角度？

打臉15路諸侯！朱立倫認財劃法公式出包　綠委：藍白拒絕討論的惡果

國民黨團承認財劃法修法出包　許淑華酸：這什麼問政品質？

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲打回羈押狀態！北院將通知庭重新調查

快訊／柯文哲打回羈押狀態！北院將通知庭重新調查

前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率弊案，遭羈押363天後，於8日以7千萬元辦保獲釋，北檢隨即於5.5小時後對柯文哲、應曉薇交保案提出抗告。高院今(12日)撤銷原裁定，發回北院更裁。由於高院撤銷交保裁定，因此柯、應2人回復羈押被告身分，北院原合議庭將在收到高院裁定書後，通知辯護人及被告到庭，再行重新裁定。

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

陳怡君交保　出動人牆擋記者

陳怡君交保　出動人牆擋記者

陳怡君涉貪遭押205天　抗告成功100萬元交保現身

陳怡君涉貪遭押205天　抗告成功100萬元交保現身

關鍵字：

柯文哲高院交保北院北檢黃帝穎更裁

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面