快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積率、政治獻金等案件被羈押363天，上週五（本月5日）獲台北地院裁定交保，高院在今天撤銷，柯文哲也再次面臨回籠與否的關鍵時刻，有民調顯示，4成民眾同意柯文哲案件「根本就是冤獄」。起訴柯文哲的台北地檢署12日下午回應表示，檢察官偵辦秉持客觀中立態度，犯罪成立與否，應由法院獨立審酌判斷。

台灣民意教育基金會12日上午公布「國人對柯文哲案的相關態度」調查，民眾在被詢問「柯文哲今天(9/8)說：『這案子紛紛擾擾一年多，檢方沒查到什麼證據，根本就是冤獄。』請問您同不同意他這個看法？」結果41.6%民眾同意柯案是冤獄，38.2%不同意，13.8%沒意見，6.4%不知道或拒答。

民調同時顯示，有54%民眾不滿意北檢偵辦柯文哲案的整體表現，僅27%滿意。台灣民意教育基金會游盈隆直言，明顯過半數國人對北檢偵辦柯文哲案整體表現不滿意，滿意者約不滿意者的一半。北檢此刻似乎成了眾矢之的，這無疑是一個極嚴重的警訊。

對於這項民調結果，北檢表示，檢察官偵辦柯文哲案均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，依法偵辦，並在公開法庭善盡舉證責任，接受被告與辯護人檢視，進行法律上攻防，至於犯罪成立與否，應由法院依法獨立審酌判斷。