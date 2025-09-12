　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北檢抗告成功！柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝光

▲▼台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲交保第5天，北檢抗告成功，高院發回更裁。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯、劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率弊案，遭羈押363天後，北院5日裁定7千萬交保，並於8日完成辦保；未料北檢在柯重獲自由短短5.5小時後即表示將提出抗告，高院11日收案，並於今(12日)撤銷原裁定，發回北院更裁。

高院合議庭認為，本案尚有證人（含兼具共同被告身分者）尚未交互詰問，關於柯文哲部分，滅證、串證可能性是否降低、有無繼續羈押之必要性之判斷，何以僅限於涉犯違反貪污治罪條例部分，而不及於其涉犯公益侵占、背信等罪嫌？再原審前於民國114年7月21日裁定時，以有部分證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由，而裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。

此外，合議庭指出，原審裁定停止羈押並均命被告柯、應2人「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，然本案事證繁雜，檢察官起訴之被告雖僅有11人，惟於偵查中所列同案之被告，甚至曾經傳喚、臚列於起訴書中，抑或於本案審理過程中已經傳喚，或尚待交互詰問之證人均繁多，是原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」，容有範圍未明之疑慮，實有再予詳加界定以便被告2人明確知悉為宜之必要。

綜上，合議庭認為北檢抗告意旨指謫原裁定不當，非無理由，原裁定既有未盡之處，高院合議庭爰撤銷原裁定，並發回原審法院另為適法之處理。不得再抗告。

▼前台北市議員應曉薇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前台北市議員應曉薇涉入京華城弊案，遭關押近一年後終於以三千萬元交保獲釋。（圖／記者湯興漢攝）

09/11

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率弊案，三進三出看守所遭羈押363天後，北院5日裁定他以7千萬元交保。柯文哲8日辦保完成後，在北院外發表談話，怒轟北檢什麼都沒查到。北檢9日晚間正式對柯文哲、應曉薇交保案提出抗告，高等法院11日收案，並於今(12日)撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁。

陳怡君涉貪遭押205天　抗告成功100萬元交保現身

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

北檢抗告傳今裁定　黃國昌嚴正以待：民進黨窮盡手段想押柯文哲

