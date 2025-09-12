　
呱吉暴走砸麥！黃士修酸「該就醫了」：社會化失敗的老屁孩

▲▼呱吉譴責「四叉貓肉搜行為」青鳥嗆看清了　他暴怒砸耳機、麥克風。（圖／翻攝呱吉YouTube）

▲呱吉暴怒砸耳機、麥克風。（圖／翻攝呱吉YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅呱吉（邱威傑）11日直播時，針對四叉貓（劉宇）因訕笑前民眾黨主席柯文哲父喪事件引發的廠商切割潮，表示他認同四叉貓跟他的政治理念相同，也敬佩對方，但不滿「肉搜」這行為，此番言論卻引來青鳥不滿，讓邱直接爆氣摔耳機、麥克風。對此，「核能流言終結者」創辦人黃士修傻眼，「這什麼社會化失敗的老屁孩。」

黃士修在粉專發文，提到呱吉直播、情緒失控砸麥，「一個快五十歲的中年人，大喊『你根本不懂我！』『你他媽懂個屁洨啊！X你X！X！』」，這讓他一個有亞斯伯格症的人都滿頭問號，「這什麼社會化失敗的老屁孩。情緒控管那麼差，還出現暴力傾向，真的該就醫了。 」

黃士修引用呱吉在直播中的自白，「極端分子很容易得到好處，這個社會已經壞掉了」、「論我的口才，我可以是流量的王者。」但黃士修認為，呱吉其實知道自己做不到，雖然靠流量紅利起家，可卻把公司搞垮；瞧不起其他側翼，自己卻被看成小丑，「這叫什麼？自卑焦慮和存在危機。」

他恍然，似乎懂為何呱吉過去總造謠他是「無業遊民」，「原來是他在業界混不下去，產生的妄想投射。」黃士修透露，近期呱吉直播雖口口聲聲說「不在意黃士修」，卻連續罵了自己半小時。

黃士修接著發問大眾，「提到呱吉，你的印象是什麼？」說他十幾年前做公共倡議時，才不管環境有多惡劣。如今，他改變了整個社會，照樣過他的生活，「呱吉則只能討拍，一輩子對比他有成就的人，羨慕忌妒恨。」最後更反擊，「與其在那邊網路酒駕，建議尻一槍趕快去睡。睡起來，明天的太陽依舊升起。你終究會發現，世界有沒有你，根本沒差。」

09/11 全台詐欺最新數據

50車瞬間包膜！整條街像下雪...超扯畫面曝

呱吉黃士修直播邱威傑四叉貓劉宇

