百靈果1舉動　呱吉失望喊「OK, fine」封鎖了：不會再想往來

▲呱吉決裂百靈果。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅呱吉（邱威傑）在直播中情緒失控，怒砸耳機、麥克風引發爭議。不過不只如此，Podcast「百靈果News」因邀請挺民眾黨網紅上節目，引來好友呱吉失望留言「OK, fine」，並表示「這表示我以後不會再想往來的意思」、「百靈果絕對有選擇來賓的自由，但我也有選擇朋友的自由」，直接表態決裂。

百靈果日前宣布，將請「不禮貌鄉民團」當直播來賓，主題是討論2026還會投民眾黨嗎？而宣傳文引來呱吉在底下留言，「OK, fine」。就有人酸「呱：I dot car（I don't care），但我還是要留言一下」，結果呱吉馬上回「No 我在乎，這表示我以後不會再想往來的意思。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

呱吉強調，「百靈果絕對有選擇來賓的自由，但我也有選擇朋友的自由。我相信這個自由都是彼此互相尊重的吧！」被網友酸「擇友還要到他人版上公告，根本是情勒居多」，呱吉則回「沒有情勒，我沒有嘗試說服任何人，我直接封鎖。」

呱吉這個舉動引發網友討論，就有人直呼，「呱吉連百靈果都直接封鎖了，太狠了吧」，回想呱吉跟百靈果的交情，是好到突然被call進直播，也能飆出金句的男人，「至少在呱吉心目中，百靈果應該算是可以一起出遊的那種關係。我記得某范說常常週末跟百靈果、呱吉一起餐敘（傳說中的台派讀書會）。」

貼文引發討論，「幾歲的人了，要跟人絕交還要像國中生一樣昭告天下，對方甚至只是請人上節目」、「我以為只有小學生會『啊啊啊啊你跟他好，我就不跟你好了』這種情緒勒索」、「賴清德說想和習近平一起喝珍奶，為什麼呱吉就不封鎖賴清德」、「呱吉其實很記仇很走心，大概是私下跟百靈果聊政治被懟的啞口無言，心中有疙瘩剛好這事是壓死駱駝的最後一根稻草。」