四叉貓遭廠商切割　反而「暴賺11萬」淚喊：你們贏了！

▲四叉貓。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

四叉貓（劉宇）最近評論前民眾黨主席柯文哲交保事件，一句「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」引發爭議，合作廠商雪坊與藍海饌相繼宣布終止合作。對此，四叉貓在粉專表示，其實業配文對他來說可有可無，而且因為這件事，他收到海量抖內，「累計總抖內金高達11萬元，除了謝謝，我不知道能說什麼。」

四叉貓11日下午表示，接連看到幾家廠商聲明切割合作，「我覺得每家廠商都有自己的考量，大家也不要太為難他們了」，自己頂多「將來不做業配啦，反正業配利潤不是我的主要收入」。

他也攤開數字表示，近3年只是佛系「加減賣業配，購買連結愛貼不貼的」，合計「實拿抽成大概就4萬多元吧QQ」，因此決定調整做法：「從現在開始，留言下方我就不貼業配文了，全部附上抖內連結看小草怎麼抵制XD。」

原本無所謂的他，晚間看到抖內後台「整個差點被逼哭」，「下午竟然湧入海量的抖內跟留言叫我加油，你們贏了！我這麼沒血沒淚還被逼到眼睛進沙。」他感謝支持，並公布「今天累計總抖內金高達11萬元」，預告「只好待會半夜開感謝祭的直播吧（滾動）」。

貼文引發熱論，「馬上抖內！」「貓貓加油，切割的廠商已列為我終生拒絕消費產品勒」、「怎麼會有人覺得貓貓會痛呢？」「因為你，我今後不吃優格了哈哈哈」、「標準的越抵制賺越多」、「你都已經這個路線多久了，最近三斤拿你出來噴，我認為是剛好最近沒有一個適合她的人給她蹭讓她罵，最後選擇從你這邊下手而已。」