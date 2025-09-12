自認坦蕩！陳沂曝「抵制四叉貓」原因：很多人敢怒不敢言

▲陳沂。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，親綠網紅四叉貓（劉宇）在社群網站訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻。」引爆爭議。陳沂先是譴責「更可怕的是四叉貓的支持者」，12日又發文，稱自己的爭議在於把別人不敢說的實話說出來，並強調與四叉貓不同的是「道德底線與良知」，狠批對方說出的是「你們深藏在心底的惡念」，貼文掀起兩極論戰。

陳沂12日在臉書指名四叉貓，直指對方「這樣的言論很久了」，但多數人不敢出面，「如果你是路人，說了可能會被肉搜，放到他的版面公審。那如果是有點知名度的，可能就會像我一樣，被四叉貓與他的快樂小夥伴們（其他KOL）攻擊，還有青鳥們的進攻」，因此不少人「敢怒不敢言」。

很多人說她充滿爭議，她認為自己的爭議來源就是因為她把很多人想講、但不敢說的實話大聲說出來，「我跟四叉貓不同的是，道德底線與良知。他說出來的，是你們深藏在心底的『惡念』。基本上，如果你是個還有良知的人，這種念頭根本不該有。」

陳沂還在留言處直呼，她敢講實話，是因為活得很坦蕩，「那些人想抓我把柄抓不到，都只能無中生有。」像是斷章取義她的話，或用小手段栽贓。

貼文引發討論，不少人紛紛留言挺，「那些人還以肉搜別人家人，然後公佈出來為樂，也不管受害者是不是未成年」、「之前很不喜歡妳的言論，覺得妳口無遮攔，但是我這次挺妳。」但也有網友表示，「妳會選擇妳想講的實話去講」、「這時候變大聖人了？妳之前攻擊的人就活該被妳攻擊嗎？」