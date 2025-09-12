9月嬰感染3成致死率大魔王　家長「這動作」死神手中搶回兒子

▲台中醫院小兒科醫師李德敏表示，男童感染大魔王級病毒，致死率達3成，最後可以全身而退、沒有併發症，歸功於家長早早帶孩子打好疫苗。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中醫院小兒科日前接獲一名9個月大男童，因為高燒燒到39度、活動力下降、呼吸急促就醫，細菌培養發現，男童感染「大魔王」、致死率達3成的肺炎鏈球菌；所幸男童公費跟自費預防重大併發症的疫苗都打好打滿，力抗兇猛病菌，成功在住院十天抗生素治療後，無併發症健康出院，讓醫護都說「有打疫苗有保庇」。

衛生福利部台中醫院小兒科主任李德敏指出，男童到院時高燒39度，呼吸急促、幾乎喘不過氣、活動力差。家長透露，孩子從托嬰中心下課後就覺得孩子沒精神，當晚就發高燒，趕緊帶到醫院看診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李德敏提醒家長一定要依時程準時帶孩子接種公費疫苗，如果經濟許可，可再接種自費疫苗。（示意圖、非當事人／記者游瓊華攝）



李德敏指出，檢驗結果出來，男童感染病程快又猛、嚴重會併發肺炎、腦膜炎的「大魔王」血清型肺炎鏈球菌。李德敏指出，肺炎鏈球菌致死率達到3成，通常感染會引發嚴重肺炎，即便痊癒也高機率併發腦炎，但X光檢查顯示，男童雙肺影像清澈，跟其他病患不一樣，追根究柢與家長一動作有很大關係！

李德敏透露，家長從男童出生後就準時帶孩子接種公費肺炎鏈球菌疫苗，六個月時還自費追加一劑，另外也自費接種了呼吸道融合病毒與腸病毒七十一型疫苗，「疫苗打好打滿」，讓男童治療兩天後就退燒且恢復活動，十天療程結束後就順利返家，讓醫護跟家屬都鬆了一口氣。

李德敏也強調，目前疾病管制署有提供幼童從出生後到小學前定期施打疫苗的服務，提醒家長一定要依時程準時帶孩子接種公費疫苗，如果經濟許可，可再接種呼吸道融合病毒疫苗、腸病毒七十一型疫苗、最新的鼻吸式流感疫苗、以及追加六個月肺炎鏈球菌疫苗等，增強保護力。