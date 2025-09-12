　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9月嬰感染3成致死率大魔王　家長「這動作」死神手中搶回兒子

▲台中醫院小兒科醫師李德敏,小兒科,肺炎,看診,發燒。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院小兒科醫師李德敏表示，男童感染大魔王級病毒，致死率達3成，最後可以全身而退、沒有併發症，歸功於家長早早帶孩子打好疫苗。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中醫院小兒科日前接獲一名9個月大男童，因為高燒燒到39度、活動力下降、呼吸急促就醫，細菌培養發現，男童感染「大魔王」、致死率達3成的肺炎鏈球菌；所幸男童公費跟自費預防重大併發症的疫苗都打好打滿，力抗兇猛病菌，成功在住院十天抗生素治療後，無併發症健康出院，讓醫護都說「有打疫苗有保庇」。

衛生福利部台中醫院小兒科主任李德敏指出，男童到院時高燒39度，呼吸急促、幾乎喘不過氣、活動力差。家長透露，孩子從托嬰中心下課後就覺得孩子沒精神，當晚就發高燒，趕緊帶到醫院看診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中醫院小兒科醫師李德敏,小兒科,肺炎,看診,發燒。（圖／記者游瓊華攝）

▲李德敏提醒家長一定要依時程準時帶孩子接種公費疫苗，如果經濟許可，可再接種自費疫苗。（示意圖、非當事人／記者游瓊華攝）

李德敏指出，檢驗結果出來，男童感染病程快又猛、嚴重會併發肺炎、腦膜炎的「大魔王」血清型肺炎鏈球菌。李德敏指出，肺炎鏈球菌致死率達到3成，通常感染會引發嚴重肺炎，即便痊癒也高機率併發腦炎，但X光檢查顯示，男童雙肺影像清澈，跟其他病患不一樣，追根究柢與家長一動作有很大關係！

李德敏透露，家長從男童出生後就準時帶孩子接種公費肺炎鏈球菌疫苗，六個月時還自費追加一劑，另外也自費接種了呼吸道融合病毒與腸病毒七十一型疫苗，「疫苗打好打滿」，讓男童治療兩天後就退燒且恢復活動，十天療程結束後就順利返家，讓醫護跟家屬都鬆了一口氣。

李德敏也強調，目前疾病管制署有提供幼童從出生後到小學前定期施打疫苗的服務，提醒家長一定要依時程準時帶孩子接種公費疫苗，如果經濟許可，可再接種呼吸道融合病毒疫苗、腸病毒七十一型疫苗、最新的鼻吸式流感疫苗、以及追加六個月肺炎鏈球菌疫苗等，增強保護力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亞錦賽中華隊　24人名單出爐
于朦朧爆「拒潛規則」遭冷凍3年！　2月前工作室突註銷
Lulu、陳漢典遊加州「早有甜蜜互動」！　粉絲朝聖：蜜月地點
吳宗憲「百萬紅包」有但書！　陳漢典Lulu鬆口全說
U18換投「球用丟的」網炸鍋！　總教練廖宏淵回應了
陳漢典閃婚親友嗨！陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝光
台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展
陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

自認坦蕩！陳沂曝「抵制四叉貓」原因：很多人敢怒不敢言

別人說哪句話最傷你？一張圖秒測出你的內心死穴

3連假國道恐塞爆　11處匝道、聯絡道分時段封閉

2年前就曾拒雪坊優格合作！鬼才阿水曝原因　大票讚：先知

9月嬰感染3成致死率大魔王　家長「這動作」死神手中搶回兒子

別亂賣！保力達B、維士比都是藥　檳榔攤、雜貨店販售挨罰3萬

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

四叉貓遭廠商切割　反而「暴賺11萬」淚喊：你們贏了！

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

自認坦蕩！陳沂曝「抵制四叉貓」原因：很多人敢怒不敢言

別人說哪句話最傷你？一張圖秒測出你的內心死穴

3連假國道恐塞爆　11處匝道、聯絡道分時段封閉

2年前就曾拒雪坊優格合作！鬼才阿水曝原因　大票讚：先知

9月嬰感染3成致死率大魔王　家長「這動作」死神手中搶回兒子

別亂賣！保力達B、維士比都是藥　檳榔攤、雜貨店販售挨罰3萬

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

四叉貓遭廠商切割　反而「暴賺11萬」淚喊：你們贏了！

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

開刀途中「偷溜去跟護士色色」　英醫褲脫一半被抓包

登南湖大山跌倒「右膝十字靱帶斷裂」 黑鷹直升機救援送醫

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

丈夫不舉無法圓房　30歲女遭公公硬闖進房間「要幫忙生小孩」

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

鄧愷威恐無緣先發對決道奇3巨投　本人回應強調「心態彈性」

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4%　債券ETF齊走揚

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

沖繩疑出現「龍捲風」！　日氣象廳緊急發布注意報

前夫真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「活塞運動」　摀嘴尋刺激

生活熱門新聞

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

四叉貓業配被抵制　鄭家純：只有雪坊是輸家

SS級閨蜜被劈腿！她不解發文　網揭殘酷真相

台灣活佛爆性騷！　私訊女信徒討清涼照

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

她怨畢旅3天要7290當盤子　遭逆風酸爆

雪坊優格切割四叉貓　「台派女神」開轟

更多熱門

相關新聞

寶寶發燒先別慌　醫揭「6大危險徵兆」才需就醫

寶寶發燒先別慌　醫揭「6大危險徵兆」才需就醫

不少家長半夜遇到小孩發燒，都會緊張的反覆就醫，但醫師指出，其實只要觀察小孩活動力尚佳、還可飲食，沒有危險症狀，就不需要頻繁看醫師，建議可以留意「小於3個月的嬰兒發燒、退燒後活動力不佳、食慾很差、意識不清、抽搐、呼吸急促」等症狀，這些情況才有急迫就醫需要。

名校資優生全裸在客廳尿尿　竟是手機成癮釀衝突

名校資優生全裸在客廳尿尿　竟是手機成癮釀衝突

貝貝老師死因曝！停更6年部落格突發文成遺言

貝貝老師死因曝！停更6年部落格突發文成遺言

貴婦縮胃狂瘦23公斤　後遺症害1年輸血12次

貴婦縮胃狂瘦23公斤　後遺症害1年輸血12次

台中醫院與迦納大學醫學中心簽署合作備忘錄

台中醫院與迦納大學醫學中心簽署合作備忘錄

關鍵字：

台中醫院肺炎鏈球菌李德敏發燒致死

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

陳漢典是Lulu偶像！《康熙》超閃同框片被挖

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面