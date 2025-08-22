　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

小腹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲一名貴婦做了縮胃手術狂瘦20多公斤，沒想到後遺症讓她苦不堪言，嚴重貧血導致每個月都要到醫院輸血。（圖／記資料照片）

記者游瓊華／台中報導

一名47歲張小姐熱愛潛水與旅遊等戶外活動，七年前因為身材發福，到醫院接受胃遶道減重手術，未料術後體重減了，但胃潰瘍胃出血併發症、嚴重貧血讓她苦不堪言，幾乎每個月都要醫院輸血。後來張女到台中醫院求助，進行修正手術，成功解決術後營養吸收不良，與胃酸過多造成的胃出血與貧血問題。

衛生福利部台中醫院一般外科主任蔡金宏說，張小姐身高159公分，七年前體重78公斤，BMI30.5合併三高問題，接受減重手術後，體重降為55公斤，但是近兩年卻出現減重手術後的嚴重併發症，不但重複發生胃潰瘍、胃出血，還經常嚴重貧血到需要到醫院緊急輸血，血色素最低掉到6.7（正常值12），不但身體大受影響，連平時自己最愛的潛水都沒辦法，生活品質大受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛生福利部台中醫院一般外科主任蔡金宏。（圖／記者游瓊華攝）

▲衛生福利部台中醫院一般外科主任蔡金宏表示，張小姐也在胃繞道修正手術後五天出院，目前已恢復正常生活。（圖／記者游瓊華攝）

蔡金宏指出，經過評估，張小姐接受胃遶道修正合併迷走神經截斷手術，讓部分食物可經由十二指腸吸收，改善體力不足的問題，也減少胃酸分泌，改善胃酸過多造成反覆胃潰瘍與胃出血。張小姐也在胃繞道修正手術後五天出院，目前已恢復正常生活。

蔡金宏主任提醒，腹腔鏡減重手術在國內已是成熟的手術，但仍有一些未知的風險，最常見的術後併發症包括縮胃手術後出現胃食道逆流、胃繞道手術後出現胃腸吻合處潰瘍合併出血，以及所有減重手術後面臨的腸道吸收不良與體力不足等併發症，民眾在接受減重手術前，應與主治醫師討論避免術後併發症困擾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳快閃行程曝！將與魏哲家餐敘
中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光
快訊／葉丙成請辭獲准　教長回應了
獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐
黃河特大橋「斷裂」釀7死　恐怖瞬間畫面曝光
女騙徒詐50億盼交保　哽咽求法官：半年沒看到孩子
快訊／葉丙成請辭後首發聲
屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！
快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」　未來婆婆傻了！全場曝暗黑真相

貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

館長秀抖音號　直播畫面竟「秒變黑白色」剩一顆頭！全程被拍下

公投日高溫飆37度　準劍魚颱風甩水「周日午後雨區變大」

拍武俠片曝「團隊七大高手」　全場爆讚：只有三總能超越三總

快訊／捲入性平洩密案　葉丙成請辭教育部政務次長

赴日爆買飛機杯　安檢被攔下！「妹子開包包1舉動」逗笑海關人員

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」　未來婆婆傻了！全場曝暗黑真相

貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

館長秀抖音號　直播畫面竟「秒變黑白色」剩一顆頭！全程被拍下

公投日高溫飆37度　準劍魚颱風甩水「周日午後雨區變大」

拍武俠片曝「團隊七大高手」　全場爆讚：只有三總能超越三總

快訊／捲入性平洩密案　葉丙成請辭教育部政務次長

赴日爆買飛機杯　安檢被攔下！「妹子開包包1舉動」逗笑海關人員

租27坪房子堆包裹　女沉迷網購狂花800萬：防止別人來借錢

福斯原廠認證中古車祭出限時3優惠　指定據點福斯車主換購再加碼

韋禮安才剛合作SJ東海　無預警曬首爾Vlog宣布好消息...網嗨翻

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

黃仁勳快閃台灣！與張忠謀一起品酒　預告與魏哲家三六食府餐敘

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

用AI取代初級員工？AWS執行長批：這是最蠢的想法

【換了新爸爸？】搭電梯前還是威嚴把拔 進電梯後黃金獵犬都傻眼了

生活熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

快訊／14:06南部發生有感地震！震度估4級以上

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

快訊／14:06台南南化區規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

今晚11：00鬼門開「注意十大禁忌」　一票人不信

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

更多熱門

相關新聞

台中醫院與迦納大學醫學中心簽署合作備忘錄

台中醫院與迦納大學醫學中心簽署合作備忘錄

中華民國台灣衛生福利部台中醫院黃元德院長率領的國際醫療團，在台灣時間18日下午前往西非衞生部的國立迦納大學醫學中心(UGMC)拜訪，醫療團針對台非中、西醫學技術交換意見，黃元德並代表醫療團與該醫學中心院長Dr. Abdul Tanko共同簽署合作備忘錄（MOU），為台灣國際醫療外交再交出一張亮麗成績單。

隆乳完瘋狂按摩！她假體移位「慘變三眼怪」

隆乳完瘋狂按摩！她假體移位「慘變三眼怪」

減重手術10天2死　網紅醫停業2月

減重手術10天2死　網紅醫停業2月

網紅醫「疑私收顧問費」　最慘恐吊銷醫師證書

網紅醫「疑私收顧問費」　最慘恐吊銷醫師證書

「縮胃曠腸」10天2死！網紅醫手術爭議擴大

「縮胃曠腸」10天2死！網紅醫手術爭議擴大

關鍵字：

台中醫院縮胃後遺症蔡宏金一般外科

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面