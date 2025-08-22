貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

▲一名貴婦做了縮胃手術狂瘦20多公斤，沒想到後遺症讓她苦不堪言，嚴重貧血導致每個月都要到醫院輸血。（圖／記資料照片）

記者游瓊華／台中報導

一名47歲張小姐熱愛潛水與旅遊等戶外活動，七年前因為身材發福，到醫院接受胃遶道減重手術，未料術後體重減了，但胃潰瘍胃出血併發症、嚴重貧血讓她苦不堪言，幾乎每個月都要醫院輸血。後來張女到台中醫院求助，進行修正手術，成功解決術後營養吸收不良，與胃酸過多造成的胃出血與貧血問題。

衛生福利部台中醫院一般外科主任蔡金宏說，張小姐身高159公分，七年前體重78公斤，BMI30.5合併三高問題，接受減重手術後，體重降為55公斤，但是近兩年卻出現減重手術後的嚴重併發症，不但重複發生胃潰瘍、胃出血，還經常嚴重貧血到需要到醫院緊急輸血，血色素最低掉到6.7（正常值12），不但身體大受影響，連平時自己最愛的潛水都沒辦法，生活品質大受影響。

▲衛生福利部台中醫院一般外科主任蔡金宏表示，張小姐也在胃繞道修正手術後五天出院，目前已恢復正常生活。（圖／記者游瓊華攝）



蔡金宏指出，經過評估，張小姐接受胃遶道修正合併迷走神經截斷手術，讓部分食物可經由十二指腸吸收，改善體力不足的問題，也減少胃酸分泌，改善胃酸過多造成反覆胃潰瘍與胃出血。張小姐也在胃繞道修正手術後五天出院，目前已恢復正常生活。

蔡金宏主任提醒，腹腔鏡減重手術在國內已是成熟的手術，但仍有一些未知的風險，最常見的術後併發症包括縮胃手術後出現胃食道逆流、胃繞道手術後出現胃腸吻合處潰瘍合併出血，以及所有減重手術後面臨的腸道吸收不良與體力不足等併發症，民眾在接受減重手術前，應與主治醫師討論避免術後併發症困擾。