毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　竟是手機成癮釀衝突

▲聊天,滑手機,喝咖啡,電腦,手機成癮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲現代不少人手機、手機成癮，門診就發現，暑假過後因為「網路成癮」症狀就醫小朋友增加1 成左右。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游瓊華／台中報導

暑假開學已經一周，台中醫院身心精神科門診發現，暑假過後因為「網路成癮」症狀就醫小朋友增加1 成左右。醫師章秉純透露，門診就遇過一名資優生，原本成績都是班排前三，但沉溺網路、不僅荒廢學業，生活也變調，與父母頻釀衝突，最後男孩使出「毀滅級大絕招」，竟全裸在客廳尿尿抗議，父母絕望不已向醫師求助，並協助男孩住院就醫。

衛生福利部台中醫院身心精神科主任章秉純表示，玩線上遊戲跟抓寶一樣，因為業者不斷推出新型的遊戲方式跟挑戰，會吸引民眾不知不覺沉迷於遊戲之中，一旦出現不抓寶、停止玩遊戲就感到渾身不自在、焦慮緊張不舒服，可能已經出現「網路成癮」的情況，這些青少年患者在每年寒暑假過後都會增加一成。

▲台中醫院身心科醫師章秉純。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院身心科醫師章秉純提醒家長，萬一發現孩子脫離網路世界就出現焦慮不安、失眠等成癮症狀，建議找學校輔導老師或專業精神科醫師，提供協助。（圖／記者游瓊華攝）

章秉純指出，臨床上「網路成癮」患者年紀從小學到高中都有，其中更不乏明星高中資優生」，這些原本學業頂尖的學生因為沈迷遊戲荒廢學業案例，門診上就曾碰到一名中部明星高中高二生，父母也都是學霸，以及其行業頂尖人士；但男孩從上高中之後就瘋迷線上遊戲，熬夜打電動，白天上課打瞌睡，成績變成班上倒數，父母親氣到直接斷網路、沒收手機，結果造成衝突頻傳，男孩耍賴、抗議各種招數都使出，最後竟搬出「毀滅級大絕招」，全裸在客廳尿尿抗議，讓父母崩潰不已，帶孩子到門診求助。

章秉純指出，男孩在勸說之下願意接受住院治療，「首先隔離與父母之間的衝突關係，進而引導男孩重新找回除了手機之外的生活重心」，最後男孩住院一周後回家，生活逐步上軌道，現已考上大學展開新人生。

章秉純也提醒家長，萬一發現孩子脫離網路世界就出現焦慮不安、失眠等成癮症狀，建議找學校輔導老師或專業精神科醫師，提供協助。

09/06

399 1 9411 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

白玉瀑布路邊採野菜吃　3姊妹疑中毒送急診
翟神喊話柯文哲！　「無保請回，北檢不再抗告」才出來
撞爛保時捷！害2友重傷　18歲男道歉了
毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　父母絕望求救
快訊／山本由伸無安打美夢破滅！　道奇遭超級大逆轉
以為無毒！陸男將「眼鏡王蛇」掛脖　被咬慘死

身心科手機成癮章秉純台中醫院

