台中醫院與迦納大學醫學中心簽合作備忘錄　醫療外交再創佳績

▲台中醫院黃元德院長率領的國際醫療團，在台灣時間18日前往西非衞生部的國立迦納大學醫學中心(UGMC)拜訪。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中華民國台灣衛生福利部台中醫院黃元德院長率領的國際醫療團，在台灣時間18日下午前往西非衞生部的國立迦納大學醫學中心(UGMC)拜訪，醫療團針對台非中、西醫學技術交換意見，黃元德並代表醫療團與該醫學中心院長Dr. Abdul Tanko共同簽署合作備忘錄（MOU），為台灣國際醫療外交再交出一張亮麗成績單。

此次與加納大學醫學中心簽訂的合作備忘錄，是台中醫院繼與迦納最大教學醫院Korle-Bu Teaching Hospital(KBTH)、迦納海岸角教學醫院（Cape Coast Teaching Hospital, CCTH）、以及西非迦納醫院Ho Teaching Hospital簽署合作備忘錄後，又一家台非國際醫療合作的醫院。

台非國際醫療團團長、台中醫院院長黃元德表示，台中醫院創院至今已經130 年。醫院科別完整，能進行腦部、心臟等高難度手術，也在整合醫療、復健照護方面擁有專業優勢，「過去我們與 UGMC 在醫療與公共衛生領域保持密切交流，此簽約不僅象徵著雙方合作進入新篇章，也代表我們將攜手面對全球醫療的挑戰，共同促進人民的健康與福祉」，期盼透過這份 MOU，台中醫院與 UGMC 能在更多領域展開務實且深入的合作，為台灣與迦納的醫療發展留下深刻印記。

黃元德說，台中醫院自2006開始和非洲友邦醫療交流，每2年辦一次台非醫療論壇，並進行實際的醫療人員訓練、高層互訪等交流，這次訪非醫療團包括台中醫院中醫科主任楊士樑、部立桃園醫院楊南屏院長、中醫藥大學李育臣教授、秀傳紀念醫院張武修教授也共同參與，我國駐非代表處詹前校秘書及在地僑胞專程來歡迎，希望藉由國際學術研討會舉行與互訪，促進台非醫療技術交流，並加強日後國際醫療合作。

此外，黃元德也提到這屆國際學術研討會在西非首都阿克拉舉行，研討會主題為「醫療和教學的倫理」，希望藉由台灣醫療經驗，分享台灣各級醫院負責的社會責任及民眾健康的普及，此議題獲得西非當地僑民與醫界熱烈迴響與討論。

黃元德指出，台中醫院與西非各醫學中心密切合作與交流近20年，西非當地醫院醫師與護理師都曾到台中醫院接受包括整型外科、中醫針灸科、乳癌手術與重建、微創手術等醫療技術交流，另復健師、護理師及公衛專家也曾到台灣接受訓練，就是希望藉由雙方的醫療交流與合作，讓醫療無國界，西非朋友也能擁有跟台灣民眾般最好的醫療照顧與健康生活。

▲「Taiwan can help！」黃元德院長說，希望透過臺中醫院與西非醫界各大醫院合作，醫療技術交流，讓醫者助人救人理念落實於世界各角落。（圖／記者游瓊華翻攝）