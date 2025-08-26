32歲貝貝老師死因曝！停更6年部落格突發文　最後願望瞬成遺言

▲曾任補教業的貝男24日倒臥台中醫院門口死亡，生前2個月，突然更新許久未使用的部落格。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

戶籍在新竹的32歲貝男曾任補習班老師多年，近年卻因身心受到疾病所苦，在台中流浪。24日晚間貝男被發現倒臥在台中醫院旁的停車格內死亡，經檢方相驗後，確定是急性腎衰竭引發心肺衰竭死亡，為病故。貝男在今年6月曾突然更新6年未使用的部落格，以日記方式書寫心情。

24日晚間7時38分，台中醫院急診室外的停車格內，有民眾發現男子倒臥後，且看上去已經無呼吸心跳，警方與救護人員隨即到場處理，確認男子已經死亡。經查，死者為32歲貝男，23日就曾在東區路倒被送往醫院，不過入院後疑似不適應環境，趁醫護人員不備偷跑出院，24日上午就已經不見人影，疑似就在醫院附近游走，直到晚間，才被要牽車的民眾發現，人躺在機車停車格內，明顯死亡。

據悉，原本是新竹人的貝男，不明原因到台中生活，卻居無定所，又疑似受疾病困擾，身體狀況不佳。不過，貝男曾在臉書上分享，自己喜歡唱歌跳舞，並且在補習班任教過，負責孩子課後輔導，且時間長達8年以上，還被孩子們稱為「貝貝老師」。貝男曾在資源平台無償上傳多達170堂課程，包括國語、英語、等領域，累積下載次數高達5900多次，讓許多同業、學生受惠。

貝男有使用臉書、部落格習慣，但近年已經較少更新。不過，早就已經沒發佈內容6年的部落格，在今年6月3日突然以日記方式發佈內容。貝男以〈寫給小時候的自己〉長文寫下：「不要害怕自己被遺棄，因為在被遺棄之後，或許會有一個真的愛你的人會出現，並且不顧一切的愛你、接住你，直到你慢慢成長到足夠有能力，能換你成為能接住人的人。」

貝男感嘆，寫這篇日記，或許是想提醒自己，還沒成為那個能接住他人的人，但總有一天會的，我會有能力、條件、能夠去接住任何我愛的人，但是在那之前，請不要把自己弄丟了。告訴自己，你還是那個你，只有你自己最知道，只是之前不小心忘了。