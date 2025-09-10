　
幾乎完全復刻F-35！　央視揭露殲-35摺疊登機梯

▲▼殲-35折疊式的登機梯曝光。（圖／翻攝自央視）

▲殲-35折疊式的登機梯曝光。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

完成從殲-31（FC-31）到殲-35的轉變，中國成為繼美國之後第二個同時擁有兩款匿蹤戰機的國家。在剛結束的九三大閱兵亮相後，《央視》在節目細部揭露殲-35的設計細節，除了證實具備攜帶最多6枚空對空飛彈的能力外，更首度曝光該機折疊式的登機梯，外形和折疊方式幾乎和美國F-35戰機一模一樣。

大陸官媒近日針對殲-35A型戰機某裝備單位進行報導，瀋陽飛機設計研究所研究員指出，殲-35艦載機和殲-35A陸基型採用「一機多型、海空雙生」的開發理念，共用航電系統、資料鏈與武器介面，大幅縮短量產與形成戰力的時程。此外，殲-35採用中置操縱桿設計，較輕的殲-35A則使用側桿，以提升空中優勢機動性，兩型共用核心技術，有利於陸海軍協同作戰與系統整合。

報導畫面也首度公開殲-35擺脫殲-20沒有折疊式登機梯，外場保障還須專門登機梯的狀況，終於實現擁有隨機可折疊式登機梯設計，而其折疊方式到艙門外形幾乎一比一復刻美軍F-35戰機。

▼殲-35折疊式登機梯外型和折疊方式，幾乎和美國F-35戰機一模一樣。（圖／翻攝自Facebook／解放軍評論團粉專）

▲▼殲-35折疊式的登機梯曝光，外型和折疊方式幾乎和美國F-35戰機一模一樣。（圖／翻攝自Facebook／解放軍評論團粉專）

此外，殲-35也改變殲-15/殲-15T型艦載機使用外露式折疊機翼轉軸的設計，採用隱藏式折疊轉軸。軍事自媒體「軍武次位面」指出，此設計在機翼轉到位後表面用蓋板遮蓋折疊轉軸，不僅讓機體表面更為光順，更有利於提升低可探測性能。

文章也表示，事實上隨著《央視》在九三大閱兵之後正式公開殲-35型艦載機、殲-35A型中型多用途第五代戰機，持續很多年的關於FC-31（殲-31）型戰機的去留，也有了最終的結論。從最老的的FC-31型技術驗證機，到第二代的初顯雛形、空氣動力學性能初步成型，接著第三代航電系統進行配套的FC-31 3.0技術驗證機後，完成從FC-31到殲-35的轉變，除了一機兩型、海空通用的轉變，未來還有可能會推出第三種外貿型。

▼央視證實殲-35具備攜帶最多6枚空對空飛彈的能力。（圖／翻攝自央視）

▲▼中國官媒證實殲-35具備攜帶最多6枚空對空飛彈的能力。（圖／翻攝自央視）

