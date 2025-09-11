陸第三艘航母福建艦出港！或南下首次穿越台海　網傳918入列服役

▲大陸第三艘航母「福建艦」出港，或南下首次穿越台灣海峽，準備近期內服役。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸第三艘航母，也是首艘採用直通甲板和電磁彈射的國產航母福建艦昨（10）日傳出已離開上海江南造船廠，如向南走，或將首次穿越台灣海峽前往三亞海軍基地正式服役，而時間或定於9月18日。根據大陸海事局相關航行警告顯示，長江口和南海部分海域已劃設禁航區，南海區域還將進行海上飛行試驗，因此，部分軍迷也在期待著福建艦或將直航服役。

據了解，福建艦如往南行駛，極大機率會效仿山東艦的服役模式，在三亞海軍基地舉行正式服役儀式，如果是北上接機服役，則將會前往山東艦的青島母港。不過，根據現階段大陸的航母的配置，遼寧艦是直接在大連造船廠服役，母港位於青島，山東艦是以三亞海軍基地為母港並在此服役，而福建艦的母港究竟會設在哪裡，也是外界十分關注熱議的焦點。

從部分軍事迷釋出的照片顯示，福建艦出港時，甲板完全清空，艦體也重新粉刷，適配該艦的艦載機殲35、殲15T、殲15D和空警600等機型已全部服役，此趟行程「接機服役」的可能性大增，再加上今（2025）年是二戰及抗戰勝利80週年，在「九一八」紀念日服役，無論是對解放軍或大陸官方，皆具有重大意義。

福建艦若正式服役，解放軍將正式開啟三航母實戰化部署時代，形成「維修﹣備戰待命﹣實戰」的循環機制，提升其海軍在西太平洋至第二島鏈的遠洋戰鬥部署範圍和能力，再加上航母編隊中的055型驅逐艦被配有鷹擊﹣21高超音速導彈，最遠可壓制關島美軍基地等海域，以應對美軍在西太平洋上的戰術戰略行為。