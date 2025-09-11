　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

射程覆蓋關島、夏威夷　驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

▲▼大陸九三閱兵首次亮相驚雷-1遠程空射核導彈。（圖／翻攝自央視）

▲驚雷-1遠程空射核導彈。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

向全球展示軍事肌肉，大陸九三閱兵公開最新「驚雷-1」遠程空射核導彈擁有出色突防能力，未來由轟-6N轟炸機攜帶經過空中加油後，打擊範圍將一舉達到8000公里，攻擊範圍涵蓋包含夏威夷、關島以及迪戈加西亞島等，美軍所有太平洋及印度洋重要軍事基地。

驚雷-1是一款全新的攜帶核彈頭的空射高超聲速導彈，採用兩級固體火箭發動機，推測其射程可達3000至4000公里。雙椎體結構的高超音速機動式再入彈頭，具備再入段的彈道機動能力，陸媒推測其再入速度超過17馬赫，強大的突防能力讓過去傳統空射核巡航導彈與核炸彈望塵莫及。

據了解，驚雷-1的試驗工作可能早在2023年以前就已經全面展開，2025年4月網傳一張照片顯示，2023年6月一架轟-6N轟炸機攜帶一枚巨型空射彈道導彈，當時外界研判在轟-6N的巡航高度發射導彈，其射程可能超過3500公里。

▲▼轟-6N在中華人民共和國成立70周年閱兵式上首次亮相。（圖／翻攝自大陸網站）

▲轟-6N在中華人民共和國成立70周年閱兵式上首次亮相。（圖／翻攝自大陸網站）

轟-6N是由轟-6經過特殊改裝，機腹改造成半埋式掛載區，並加裝空中加油受油管，以提升航程和遠程投射能力。在經過空中加油後，轟-6N具有約5000公里的作戰半徑，此時若攜帶一枚射程超過3000公里的驚雷-1空射高超音速導彈，其打擊範圍可達到8000公里。

這意味著這樣的組合將能覆蓋西伯利亞、印度洋、太平洋和澳大利亞一線，並將美國封鎖中國的第二和第三島鏈納入攻擊範圍，涵蓋包含夏威夷、關島和迪戈加西亞島等，美軍在太平洋和印度洋上的所有重要軍事基地。驚雷-1的問世，不僅是「陸、海、空」核三位一體的重要組成部分，也被視為中國區域拒止和戰略核反擊的重要一環。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄服飾店員「日本出道拍AV」　片商：台灣肉食女子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

射程覆蓋關島、夏威夷　驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

幾乎完全復刻F-35！　央視揭露殲-35摺疊登機梯

三叉山事件見證犧牲奉獻　成功尋覓80年前機槍殘骸

開啟海上防空「無限彈倉」模式　LY-1艦載雷射武器只耗電

配戴VR眼鏡360度掌握戰場　陸新型100式坦克大秀智能化

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

射程覆蓋關島、夏威夷　驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

幾乎完全復刻F-35！　央視揭露殲-35摺疊登機梯

三叉山事件見證犧牲奉獻　成功尋覓80年前機槍殘骸

開啟海上防空「無限彈倉」模式　LY-1艦載雷射武器只耗電

配戴VR眼鏡360度掌握戰場　陸新型100式坦克大秀智能化

射程覆蓋關島、夏威夷　驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

AV界「最美主播」宣布引退！8年生涯劃下句點　達人震驚：太突然

本季動畫《薰香花朵凛然綻放》超夯！兩個月銷量狂增200萬本

國際火線／失控國度攻擊卡達：以色列變成中東任我行？

營養師激推「6款食物」助排便　蘋果帶皮吃超有感

咖啡派對9/13快閃關渡碼頭！前100名報到贈烤土司　接駁車全免費

5萬人先領錢！00982A配息平均入帳4362元　創主動式ETF首例

【你覺得值嗎？】奢華國旅2天要價10萬！ 搭移動頭等艙也太狂

軍武熱門新聞

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

找到80年前三叉山事件機槍殘骸

LY-1開啟海防空「無限彈倉」模式

驚雷-1射程覆蓋關島、夏威夷

東風-5C有多大？3輛軍車才拉得下

駐韓美軍正積極加強撤僑演習！

一窺解放軍最神秘的潛艇發展！

五支部補油庫油管搶修強化戰力

陸新型100式坦克大秀智能化

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

央視「奉旨官宣」雙垂尾教練-10

軍事專家：反攻大陸最佳時機剩今年

俄T-14研發完畢　今年開始檢測

解放軍組織西北最大規模實彈演習

更多熱門

相關新聞

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

完成從殲-31（FC-31）到殲-35的轉變，中國成為繼美國之後第二個同時擁有兩款匿蹤戰機的國家。在剛結束的九三大閱兵亮相後，《央視》在節目細部揭露殲-35的設計細節，除了證實具備攜帶最多6枚空對空飛彈的能力外，更首度曝光該機折疊式的登機梯，外形和折疊方式幾乎和美國F-35戰機一模一樣。

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客 終止180家個人和企業採購權力

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客 終止180家個人和企業採購權力

陸委會開酸：中共連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

陸委會開酸：中共連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

LY-1開啟海防空「無限彈倉」模式

LY-1開啟海防空「無限彈倉」模式

陸新型100式坦克大秀智能化

陸新型100式坦克大秀智能化

關鍵字：

驚雷-1核導彈轟-6N九三閱兵閱兵大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

iPhone 17被封「壓倒性升級」　一票轉念：不買Pro了

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

更多

最夯影音

更多

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面