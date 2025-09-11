射程覆蓋關島、夏威夷　驚雷-1遠程空射核導彈早射過？

▲驚雷-1遠程空射核導彈。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

向全球展示軍事肌肉，大陸九三閱兵公開最新「驚雷-1」遠程空射核導彈擁有出色突防能力，未來由轟-6N轟炸機攜帶經過空中加油後，打擊範圍將一舉達到8000公里，攻擊範圍涵蓋包含夏威夷、關島以及迪戈加西亞島等，美軍所有太平洋及印度洋重要軍事基地。

驚雷-1是一款全新的攜帶核彈頭的空射高超聲速導彈，採用兩級固體火箭發動機，推測其射程可達3000至4000公里。雙椎體結構的高超音速機動式再入彈頭，具備再入段的彈道機動能力，陸媒推測其再入速度超過17馬赫，強大的突防能力讓過去傳統空射核巡航導彈與核炸彈望塵莫及。

據了解，驚雷-1的試驗工作可能早在2023年以前就已經全面展開，2025年4月網傳一張照片顯示，2023年6月一架轟-6N轟炸機攜帶一枚巨型空射彈道導彈，當時外界研判在轟-6N的巡航高度發射導彈，其射程可能超過3500公里。

▲轟-6N在中華人民共和國成立70周年閱兵式上首次亮相。（圖／翻攝自大陸網站）

轟-6N是由轟-6經過特殊改裝，機腹改造成半埋式掛載區，並加裝空中加油受油管，以提升航程和遠程投射能力。在經過空中加油後，轟-6N具有約5000公里的作戰半徑，此時若攜帶一枚射程超過3000公里的驚雷-1空射高超音速導彈，其打擊範圍可達到8000公里。

這意味著這樣的組合將能覆蓋西伯利亞、印度洋、太平洋和澳大利亞一線，並將美國封鎖中國的第二和第三島鏈納入攻擊範圍，涵蓋包含夏威夷、關島和迪戈加西亞島等，美軍在太平洋和印度洋上的所有重要軍事基地。驚雷-1的問世，不僅是「陸、海、空」核三位一體的重要組成部分，也被視為中國區域拒止和戰略核反擊的重要一環。