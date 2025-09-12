　
社會 社會焦點 保障人權

屏東女領1463萬「投資土地」　警銀+議員「苦勸2小時」阻詐

▲東港警方、議員方文正聯手成功勸阻張婦提款被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方、議員方文正聯手成功勸阻張婦提款被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

57歲張姓婦人欲提領1463萬元購地投資，行員發覺有異連絡轄區的東港警方到場，經關懷詢問，才發現她加入LINE「超揚投資」群組，受假冒投資導師指示操作下載不明APP。該群組早已多次遭通報為詐騙集團手法，屬典型「假投資真詐財」。雖經警方、銀行與家屬再三勸說，她仍執迷不悟，最後在方文正議員到場耐心解說下，前後苦勸2小時才終於驚醒停止提領，成功避免一場財產損失。

▲東港警方、議員方文正聯手成功勸阻張婦提款被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局東港派出所所長黃奕鳴及警員許維軒、鄭傑日前接獲新光銀行通報，稱有民眾欲提領1463萬元稱要買賣土地投資；行員立即通報警方協助查證攔阻。

警方與行員關懷提問下，57歲張姓婦人堅持稱提領大筆現金是要購買土地投資用，經警銀關懷下才說出自己於LINE加入超揚投資群組，經查該群組多次遭通報投資詐騙群組，群組裡有位暱稱「陳美臻」之人指導張女操作下單，要求下載不明投資APP，警方與銀行人員共同勸說此為典型假投資真詐騙手法，惟婦人仍無法清醒；通知家屬到場一同勸說，還是無法說服，於是家屬請來方文正議員，經大家共同苦口婆心耐心講解下，她才停止提領動作。

東港警分局呼籲，很多詐騙手法多透過社群媒體及即時通訊拉攏受害者，假借投資股票代客操盤為名，承諾「穩賺不賠」、「高額回報」等話術必定是詐騙，民眾不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免上當。

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

