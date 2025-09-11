　
社會 社會焦點 保障人權

小二男童教室內亂跳！撞罕病女同學害骨折　他和爸媽要賠53萬

▲台南地院審理國小男童撞傷罕病女童案，裁定須賠償53萬1千多元。（記者林東良攝）

▲台南地院審理國小男童撞傷罕病女童案，裁定男童及父母須賠償53萬1千多元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市一所國小一名二年級男童在教室走道因跳躍欲強行通行，不慎撞倒患有罕病「纖維性骨失養症」的女同學，造成女童股骨骨折等傷害，女童父母提告求償145萬餘元，台南地院審理後，認定男童及父母應負侵權賠償責任，合計須支付53萬1千多元，本案可上訴。

判決資料指出，男童及女童於112學年度均就讀台南市1所國小，彼此為同班同學關係，女童於2023年5月30日12時30分午休期間，站立在教室桌子與桌子的中間走道（僅1人能通行之距離）與同學聊天時，男童明知無法行走通過，竟未要求女童禮讓，仍以跳躍方式通過走道，而碰撞、踩踏到女童之身體及腿部，致原告受傷倒地，醫院診斷為左側股骨幹嚴重骨折，X光顯示骨頭斷裂分離且變形，認為屬外力所致。女童父母對男童及其家長提出侵權賠償告訴，要求負145萬餘元侵權賠償責任。

台南地院審理時，男童父母主張，女童明知自身為纖維性骨失養症患者，極易因碰觸物體或因肢體運動不當致骨折，卻以雙手肘立於桌上、撐住下巴，而下半身以右腿直立、左腿曲折延伸之不良姿勢站立於走道間與其他同學聊天，適逢男童欲經過走道，乃以前後腳跨越方式通過走道並避免接觸女童，而女童察覺自身不良姿勢可能阻礙他人，即快速將曲折左腿抽回，因而運動慣性受傷，同時又與桌腳發生碰撞，致左大腿先前裝鋼板之骨頭部位再次斷裂，舊傷復發，男童並未碰觸女童，傷害非男童所致，且男童事故發生時僅7歲，對女童為罕病兒童或左大腿有舊傷情況，全然不知悉，不具備故意亦欠缺識別能力，所以不必負賠償之責。

法院調查後認為，男童事故發生時，為國小二年級學生，已進入小學之團體生活一段時間，透過學校及老師之教導與教育，理應知悉教室內不可奔跑、跳躍，亦能識別若奔跑、跳躍可能致他人受傷，卻明知女童站（趴）在走道中間，仍以跳躍方式通過教室走道致撞傷女童，主觀上自有過失，不因男童是否知悉女童為罕病兒童或左大腿有舊傷情況有差別，況且傷害與女童為罕病兒童或左大腿有舊傷無關，法官裁定男童與其父母須對女童醫療、復健、輔具、交通及精神慰撫金等，共負連帶賠償責任53萬1千多元。

09/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

