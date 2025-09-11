MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

▲MITSUI OUTLET PARK台南二期將於2026年春天竣工，新增約50家店舖，全館規模達240家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

MITSUI OUTLET PARK台南自2022年2月25日一期開幕至今，短短三年半已吸引超過2000萬人次到訪，展現驚人吸客力。開幕帶動觀光、商務與就業人口，周邊住宅建案與產業開發也持續升，三井不動產集團自2024年2月啟動二期擴建工程，歷時約兩年後已取得使用執照，預計2026年春天竣工，正式開啟一期＋二期的擴大營運，全館規模將達約240家店舖。

MITSUI OUTLET PARK台南緊鄰高鐵台南站與台鐵沙崙站，坐落於沙崙智慧綠能科學城、大台南會展中心及多家科技產業匯聚的發展區域，交通便利與產業集聚優勢，使其逐漸成為南台灣消費、觀光與就業熱點。

為了因應市場需求，二期不僅將再引進約50家OUTLET品牌，更首度納入日系大型超市、居家生活大店、親子娛樂、生活家電與餐飲品牌，滿足日益成長的在地居住人口需求。整體設計以「Tropical Alley」為概念，融入鳳凰花、熱帶水果與榕樹等台南自然元素，營造活力與魅力兼具的購物氛圍。二期各樓層與一期將以兩處通道串聯，讓顧客享有更加寬廣流暢的購物動線。