中秋送暖！台南勞工局推「庇護工場禮盒」　傳愛也助身障就業

▲台南市勞工局舉辦「集愛中秋－蛇耀溫情庇護禮」記者會，現場熱鬧揭開禮盒行銷序幕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，台南市政府勞工局11日舉辦「集愛中秋－蛇耀溫情庇護禮」行銷記者會，邀集勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、五大總工會及多家企業共襄盛舉，正式揭開庇護工場中秋禮盒販售序幕，勞工局長王鑫基表示，透過推廣庇護商品，除了傳遞佳節祝福，更展現支持身心障礙朋友穩定就業的實際行動，讓台南朝「希望家園」邁進。

王鑫基局長強調，台南市共有6家庇護工場，長期提供工作訓練與就業機會，不僅是就業場所，更是身障朋友培養技能、實現自我價值的重要據點。今年各工場以生肖蛇結合玉兔、月餅等意象，設計多款別具特色的中秋禮盒。例如展翼庇護工場推出「多寶閣雙層禮盒」，內容包含蛋黃酥及三款手工餅乾；蓮心園主打「紫蘇梅+日曬米禮盒」，採無毒農法生產，酸甜果醬更是烤肉解膩良伴；喜憨兒庇護工場則有「烏金干貝醬禮盒」，融合烏魚子、櫻花蝦與干貝絲，味道鮮美。

此外，菩提澄園庇護工場推出純素「澄月柚香禮盒」，含腰果、柚子蔘喉糖與茶包，符合素食族群需求；創義印務及吉茂庇護工場則提供帆布包與客製鑰匙圈，兼具實用與心意。王鑫基呼籲，每一份訂單都是對庇護員工的鼓勵與支持，購買庇護商品，不僅分享美味，也能化祝福為行動，協助身障朋友累積自信、勇敢逐夢。