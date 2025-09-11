泰飼育員驗屍結果曝！　遭獅群「撕咬15分鐘」3大關鍵致命傷

▲ 泰國一名動物園飼育員遭獅子偷襲圍攻，失血過多身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

泰國知名Safari World動物園10日發生飼育員在遊客面前遭獅群活活咬死的恐怖意外。法醫10日晚間接收了58歲死者吉安．蘭卡拉斯米的遺體後，進行屍檢，並於11日公開驗屍結果，同時說明了死者在遭受攻擊當下無法呼救且逃離現場的主因。結果也顯示，死者的遺體並未遭到獅群啃食，內臟器官仍完整保留。

根據khaosod報導，58歲吉安．蘭卡拉斯米10日上午11時左右，遭一頭獅子從背後突襲，隨後又有多頭獅子加入圍攻，園方直到15分鐘後才介入救援，而該名員工送院搶救後仍不治身亡。

泰國法醫研究所11日公開解剖報告，確認死者身上有多處嚴重撕裂傷，特別是頸部與四肢，甚至造成骨折與血管斷裂，導致大量失血。尤其是頸椎斷裂，讓他無法移動或自救。

報告指出，真正導致死亡的三大致命傷分別是：頸椎骨折造成癱軟、無法起身；大腿動靜脈斷裂導致出血不止；以及氣管受創，使得死者無法發聲呼救。這些傷勢綜合起來，讓他在事發現場完全失去求生能力。

至於外界傳言死者遺體遭到獅子啃食，法醫則強調「並無此事」。屍檢結果確認死者器官齊全，獅子僅在頸部、左胸、大腿與小腿造成撕裂傷，還伴隨雙側肋骨與鎖骨骨折，但並沒有任何器官缺失。傷口明顯是大型動物攻擊造成的撕裂傷。

除了外傷，法醫也依照程序檢測毒品、酒精以及相關藥物殘留，預計3天內會有詳細數據。雖然家屬堅稱死者生前沒有疾病或精神問題，但官方強調解剖是依照科學程序進行，所有結果將成為後續調查的重要依據。

綜合初步結果，死因確定來自獅子撕咬造成的血管與器官嚴重損傷，但最終是否為單純動物攻擊，仍須配合警方的調查報告與監視器畫面來佐證。