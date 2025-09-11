　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殘忍泰女馬桶沖掉10隻鼠　檢火速偵結：倉鼠心理恐懼非人能想像

▲女子將10隻倉鼠丟進馬桶，並且按沖水鈕沖掉。（圖／翻攝Threads）

▲泰國籍女子在台中將10隻倉鼠丟進馬桶，並且按沖水鈕沖掉。（圖／翻攝Threads）

記者許權毅／台中報導

近日有一名P姓泰籍女子只因被男友分手，竟把10隻倉鼠丟在馬桶活生生沖，還在IG限時動態PO出影片，殘忍到極點，台中地檢署主動分案後，火速依動保法將全案偵結起訴，檢察官並在起訴書中強調，倉鼠雖在法律上屬於女子財務，但倉鼠也有意識跟感受，心理恐懼非人所能想像，泰女惡性非輕，建請從重量刑。

有女網友在Threads表示，看到1名長髮女子的IG限時動態，冷血把10隻倉鼠活生生的丟進馬桶沖掉，許多網友肉搜該名女子，發現她疑似在台中，身份為泰籍女子，事件爆發後女子火速將IG關閉，隨後又有人找出該女子的抖音，也有大批正義網友留言「已檢舉，希望送她入監」、「會有報應」。

▲▼ 。（圖／翻攝抖音）

▲泰女行徑高調，還將犯行發上網路。（圖／翻攝抖音）

台中市第二警分局則說，8月28日獲報，24歲向男（台灣人）稱與27歲泰籍女友分手，但對方拒絕離開租屋處，請求警方協助。警方到場未發現其他不法情事，但查出女子為泰籍失聯移工，通報移民署台中專勤隊處理，後移送南投收容所，因倉鼠案將泰女借詢到案，函送地檢署。

檢方也在1日收到台中市政府動保處告發，火速以他字案偵辦。近日迅速偵結，查出泰女分批將倉鼠沖下馬桶，倉鼠因撞擊或溺斃而亡。泰女在偵訊時坦承不諱，並有手機內影像可佐證，認定他涉犯動物保護法，火速起訴。

檢方強調，倉鼠所承受心理恐懼以及身體痛苦，乃至死亡，非一般情境下人能所想像，倉鼠在法律上雖然屬於被告「財物」，但也有感受跟意識，且能與人互動，被告未尊重生命，雖坦承犯行，但避重就輕，無真心悔改之意，惡性非輕，建請從重量刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／興達電廠爆炸！陳其邁不忍了：各縣市用電應自己負責
沖掉10隻鼠27歲女慘了！　檢火速偵結：倉鼠恐懼非人能想像
真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「摀嘴活塞運動」
日本雪肌女優「海外賣淫」首選台灣！　曝驚人收入
Gogoro「最新入門白牌機車」開賣！　補助後4萬有找
32歲台灣臀后「到處做到處拍」！　男主是前夫
普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次看
《好聲音》女星宣布離婚！　導演尪街頭擁女星隨地小便

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲交保「與證人同車」違規　律師當庭道歉：群眾簇擁非故意

殘忍泰女馬桶沖掉10隻鼠　檢火速偵結：倉鼠心理恐懼非人能想像

獨／直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

21歲女模接旅拍...攝影師誤傳「要拍A片」訊息　她驚嚇躲藥妝店

前夫真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「活塞運動」　摀嘴尋刺激

超車糾紛竟掏「鑽頭」恐嚇　路人看傻眼：高雄人都這麼派嗎？

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮　求饒：只是收包裹

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」　2人訊後請回

路口攔腰撞賓士「左邊爛毀」　自小客安全氣囊爆裂混亂畫面曝

預知夢成真了！10條通男當小蜜蜂遇警察　前幾天才做夢被抓場景

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

柯文哲交保「與證人同車」違規　律師當庭道歉：群眾簇擁非故意

殘忍泰女馬桶沖掉10隻鼠　檢火速偵結：倉鼠心理恐懼非人能想像

獨／直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

21歲女模接旅拍...攝影師誤傳「要拍A片」訊息　她驚嚇躲藥妝店

前夫真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「活塞運動」　摀嘴尋刺激

超車糾紛竟掏「鑽頭」恐嚇　路人看傻眼：高雄人都這麼派嗎？

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮　求饒：只是收包裹

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」　2人訊後請回

路口攔腰撞賓士「左邊爛毀」　自小客安全氣囊爆裂混亂畫面曝

預知夢成真了！10條通男當小蜜蜂遇警察　前幾天才做夢被抓場景

防火教育向下紮根！　南消一大進校園宣導電器火災防範

柯文哲交保「與證人同車」違規　律師當庭道歉：群眾簇擁非故意

美又爆校園槍擊！16歲少年「開槍掃射」自轟身亡　2同學中彈

被說不夠活潑！柯佳嬿認曾試圖改變「內心轉折曝光」　揭人生最內耗階段

劉品言認了懷女兒「被宋芸樺暴雷」反應曝光　尪連晨翔其實早脫口

快訊／興達電廠爆炸！陳其邁喊：各縣市要用的電應自己負責

尼日武裝分子血腥屠殺近130人！70信徒禱告中彈亡「到處是屍體」

普發1萬可貢獻GDP約0.4個百分點　經濟部籲搭配促銷成效會更好

萬里預約制玩水烤肉農莊！溪畔吹天然冷氣＋山泉水泳池玩整天

明明買學區房「卻讀不了名校」　房仲喊要確認1事：會崩潰

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

社會熱門新聞

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

台灣臀后IG悄悄復活　追蹤人數多6千

顏寬恒二審仍判8年4月！怒轟：執政者打擊異己

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

更多熱門

相關新聞

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

泰國曼谷知名動物園「Safari World」10日上午驚傳死亡意外，一名飼育員在獅子園區內遭多頭獅子圍攻撕咬長達15分鐘，傷重當場身亡。現場遊客全程目睹慘況，紛紛按喇叭、大聲呼喊，試圖驚嚇獅群，但仍無法阻止悲劇發生。

債務糾紛押走2男！苗栗議長獨子等16人被起訴

債務糾紛押走2男！苗栗議長獨子等16人被起訴

砍民地竹林涉圖利12萬　鄉長、清潔隊長遭起訴

砍民地竹林涉圖利12萬　鄉長、清潔隊長遭起訴

泰最高法院宣判：前總理戴克辛重新入獄

泰最高法院宣判：前總理戴克辛重新入獄

逛超市遇「一盒黃金鼠」她霸氣收編

逛超市遇「一盒黃金鼠」她霸氣收編

關鍵字：

倉鼠起訴泰國馬桶老鼠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面