殘忍泰女馬桶沖掉10隻鼠　檢火速偵結：倉鼠心理恐懼非人能想像

▲泰國籍女子在台中將10隻倉鼠丟進馬桶，並且按沖水鈕沖掉。（圖／翻攝Threads）



記者許權毅／台中報導

近日有一名P姓泰籍女子只因被男友分手，竟把10隻倉鼠丟在馬桶活生生沖，還在IG限時動態PO出影片，殘忍到極點，台中地檢署主動分案後，火速依動保法將全案偵結起訴，檢察官並在起訴書中強調，倉鼠雖在法律上屬於女子財務，但倉鼠也有意識跟感受，心理恐懼非人所能想像，泰女惡性非輕，建請從重量刑。

有女網友在Threads表示，看到1名長髮女子的IG限時動態，冷血把10隻倉鼠活生生的丟進馬桶沖掉，許多網友肉搜該名女子，發現她疑似在台中，身份為泰籍女子，事件爆發後女子火速將IG關閉，隨後又有人找出該女子的抖音，也有大批正義網友留言「已檢舉，希望送她入監」、「會有報應」。

▲泰女行徑高調，還將犯行發上網路。（圖／翻攝抖音）



台中市第二警分局則說，8月28日獲報，24歲向男（台灣人）稱與27歲泰籍女友分手，但對方拒絕離開租屋處，請求警方協助。警方到場未發現其他不法情事，但查出女子為泰籍失聯移工，通報移民署台中專勤隊處理，後移送南投收容所，因倉鼠案將泰女借詢到案，函送地檢署。

檢方也在1日收到台中市政府動保處告發，火速以他字案偵辦。近日迅速偵結，查出泰女分批將倉鼠沖下馬桶，倉鼠因撞擊或溺斃而亡。泰女在偵訊時坦承不諱，並有手機內影像可佐證，認定他涉犯動物保護法，火速起訴。

檢方強調，倉鼠所承受心理恐懼以及身體痛苦，乃至死亡，非一般情境下人能所想像，倉鼠在法律上雖然屬於被告「財物」，但也有感受跟意識，且能與人互動，被告未尊重生命，雖坦承犯行，但避重就輕，無真心悔改之意，惡性非輕，建請從重量刑。