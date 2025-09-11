　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Threads「演唱會詐騙」暴增　官方祭3步驟有效堵詐

記者蘇晟彥／台北報導

近期韓團各大天團、歐美巨星來台開唱，掀起搶票熱潮，卻也引起詐騙平台在Threads、Facebook等社群平台，透過假賣家以讓票內容吸引粉絲，卻私訊要求買方在特殊交貨或物流的假冒系統上以轉帳方式支付訂金等方式進行詐騙，尤其近年Threads在年輕族群影響力大，產生更多詐騙悲劇。對此，Meta則指出，民眾可透過三大工具破解可疑詐騙，有效進行詐騙防堵。

▼韓團Twice等天團來台舉辦演唱會，卻在Threads上引來不少詐騙門票事件。

▲▼TWICE高雄世運搶票日出爐！最貴8800元「5萬人實名制」對抗黃牛。（圖／理想國提供）

Threads 三大安全工具 提升詐騙辨識力
 1、 查看「關於這個帳號」瞭解更多
在網路上看到演唱會票券轉讓或換票訊息，總是讓人心動，但其中也可能暗藏詐騙風險。與對方聯絡前，不妨先了解該帳號在 Threads 與 Instagram 過往分享的內容，並透過 Threads 與 Instagram 上「關於這個帳號」功能，查看帳號建立日期，並連結至 Instagram 帳號查詢 ID 變更次數，幫助判斷該帳號與其內容是否可信。遇到疑似詐騙資訊時，也可在 Threads 上運用「搜尋」與「主題標籤」尋找相關討論，了解是否已有類似詐騙手法。

2、 運用 Threads 廣告透明度工具確認出資者與受益者
在 Meta 平台上，所有向台灣投放廣告的廣告主皆須先完成實名制驗證，並揭露出資者與受益者資訊，提升 Meta 平台上的廣告透明度。若想了解在 Threads 廣告的更多資訊，只要點選該則廣告右上角「⋯」，並點擊「廣告資料」，即可進一步了解該則廣告的出資者與受益者及其所在地等資訊，並運用這些資訊判斷這些廣告是否為可疑內容。

3、 善用 Threads「檢舉」功能
預防詐騙不只是保護自己，也能守護他人。當發現可疑內容時，除了留言提醒他人，更可運用 Threads 平台上的「檢舉」功能，點選貼文右上角「⋯」後，按下「檢舉」。平台將審查檢舉內容並匿名處理，若確認為詐騙，貼文將立即下架。

除了善用 Threads 三大安全工具外，若發現網路上有可疑的詐騙內容，可透過數發部網路詐騙通報查詢網查詢或通報，亦可撥打警政署「165 反詐騙諮詢專線」或造訪內政部警政署 165 全民防詐網求助；同時參考 Meta 防詐中心識別可疑訊息與保障網路安全的實用建議，提升全民防詐能力。

09/10 全台詐欺最新數據

530 3 4240 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

Threads

