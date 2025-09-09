　
北模作文題「我的媽媽是代理孕母」　一票考生看範文怒：吐了

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年大考寫作題目會結合時事，出題相當多元，總能引發討論。就有網友在寫北模作文題「我的媽媽是代理孕母」時，看到下方範文傻眼，「北模你覺得你的作文題目合理嗎？你再看看你的範文，合理嗎？」有女學生也傻眼直呼，「到底要怎麼煽情？我寫的時候真的有夠想吐。」

有網友在Threads貼出截圖，抱怨這次北模作文題目與範文，內容涉及「媽媽是代理孕母」，引發許多考生反感，原PO則直言「範文真的很爛」。從中可見，寫作者以自身角度敘述，「我從來沒想過，媽媽還會懷孕。更沒想過，她懷的，不是我的弟弟或妹妹，而是別人家的孩子」，也提到母親說「有些人想當媽媽，卻沒有機會。我只是把我有的，借給她用一下。」

原PO也在留言處貼出一段作者表述，「我也怕朋友知道了會怎麼看我。是羨慕？是感激？還是尷尬？我不知道這段關係該怎麼放進『正常』裡。我想像她懷上那個孩整個家的氣氛可能都會改變。」讓他直呼，「誰的正常反應是關心自己的人際關係，而不是辛苦懷孕的母親？範文真的很爛。」

不少留言狠批出題者根本不合理，甚至有人形容「想到的都只有自己，總之兩篇範文都很噁心」，整起事件在學生間炸鍋，還有女學生直呼，第一次看到那麼噁心的作文題目，「到底是怎麼樣的人才會出這種題目啊？代理孕母真的很噁心，到底要怎麼煽情？我寫的時候真的有夠想吐。」認為這種題目明顯剝削女性群體，「污名化我媽的題目本來就不該存在。」

其他學生也議論紛紛，「明明可以出『對代孕的看法』，硬要我媽當欸！」「硬著頭皮寫，寫完檢查一遍自己都覺得噁心」、「這種文說實話，拿很高分也不會開心欸，拿人家媽媽來做你的發表舞台超沒道理的」、「什麼叫借給她用一下，我要吐了」、「有些人沒有錢，所以找機會把子宮出租出去。這不是什麼替人實現夢想，而是一個女人決定當一生育機器。」

09/08 全台詐欺最新數據

539 2 4452 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

