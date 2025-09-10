　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

▲桃園市張姓等4人誆稱欲販售1公斤安非他命，對方集資95萬元購買時，張男等人持玩具長槍強盜，得手後發現90.8萬元竟是假鈔，事後3人向警方自首。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲張姓男子等4人誆稱欲販售1公斤安非他命，對方集資95萬元購買時，張男等人持玩具長槍強盜，得手後發現90.8萬元竟是假鈔。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓、何姓、陳姓與林姓男子於2023年5月間誆稱販毒，由林男向對方言明1公斤安非他命95萬元價格出售，雙方約定在龜山區某處汽車旅館交易，張男等人竟持玩具長槍強盜購毒金，過程中雙方還駕車互撞，張男等人得手後發現其中90.8萬元竟是假鈔，事後3人向龜山警方自首，林姓男子則逃逸中；桃檢偵結依強盜罪嫌將3人起訴，並追緝在逃共犯林男。

檢警調查，38歲張姓男子、30歲何姓男子、34歲陳姓男子與在逃林姓男子等人，於2023年5月6日上午與陳姓女子聯繫，由陳男充當內應，向陳女佯稱有意以95萬元價格出售1公斤之第二級毒品甲基安非他命，雙方約定於同日上午9時許在龜山區萬壽路某處汽車旅館交易，陳女等人夥同多名男子、與充當內應的陳男前往汽車旅館交易。

陳女等人進入汽車旅館欲交易時，張、何等人進入房間，由張手持玩具長槍瞄準陳女等人恫嚇：「搶劫、趴下」，陳女等人見張男手持長槍不敢動彈，張、何等人隨即趁機奪取陳女持有95萬元現金，且為避免陳女等人向外求援，奪取其手機，得手後逃離現場。陳女等人隨後自汽車旅館追出，並通知於案發地點對面待命之同夥開車追逐張、何及陳男等人。

雙方共4車在追逐過程中曾發生追撞，還不慎追撞無辜用路人，造成蔡姓男子等人頭部、肩部受傷、趙姓乘客頭部外傷等傷勢，張男等人隨後發現強盜現金95萬元中，竟有908萬千元鈔票是玩具鈔票，隨後自覺法網難逃，張、何及陳男等人自行向龜山警分局偵查隊自首，並繳出犯案所用之玩具長槍1把、彈匣、現金1萬元與908張千元假鈔等證物，警方偵訊後依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，同案林姓男子則在逃。

桃檢複訊時，張、何與陳男等人坦承強盜等犯行，檢方認為3人係觸犯刑法之強盜罪嫌，偵結依3人以上強盜罪嫌提起公訴，並將追緝在逃共犯林姓男子到案。

 【更多新聞】

泰女「假觀光真運毒」！夾帶15公斤大麻闖關　市價2100萬

攜手金鐘影后楊貴媚　桃園衛生局長自殺防治日Podcast登場

桃園男未繫安全帶拒攔查　蛇行、闖紅燈落跑！下車推倒警被壓制

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光
失智症14項可控風險因子　40歲是預防黃金期
林義雄過世　王淨不捨發聲
不二坊公告連休19天　門市暫停販售
爆炸前8分鐘天然氣已外洩　台電認：有發警報但居民聽不到
情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

快訊／下班注意！國3南彰化路段火燒車　駕駛緊急跳車逃生

嘉義奉天宮爆內部糾紛！總務會後當街遭毆　犯嫌竟是董事孫子

爆炸前8分鐘天然氣已外洩　台電認了：有發警報但居民聽不到

快訊／高雄一人被電死！魚塭工寮修馬達 　男「手握電線」倒地亡

防詐校園開講！法務部長首進北一女　讚學生自製短片有創意

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

高市府出重手！地毯式密集巡查「美濃盜採熱區」　源頭監管防堵

快訊／柯文哲交保「北檢急提抗告」！北院：明上午將抗告卷送高院

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

快訊／下班注意！國3南彰化路段火燒車　駕駛緊急跳車逃生

嘉義奉天宮爆內部糾紛！總務會後當街遭毆　犯嫌竟是董事孫子

爆炸前8分鐘天然氣已外洩　台電認了：有發警報但居民聽不到

快訊／高雄一人被電死！魚塭工寮修馬達 　男「手握電線」倒地亡

防詐校園開講！法務部長首進北一女　讚學生自製短片有創意

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

高市府出重手！地毯式密集巡查「美濃盜採熱區」　源頭監管防堵

快訊／柯文哲交保「北檢急提抗告」！北院：明上午將抗告卷送高院

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

U18台韓左投大對決！劉任右飆速展球威　對決韓職選秀首輪候補

館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

不打廣告默默賣！Kiehl's金盞花神水、LANEIGE晚安凍膜升級更好用

JKF李尾巴大尺度照片外流！ 疑似熱舞走光卻意外圈粉

網球當羽球苦練　台中大勇國小培訓下個李洋部長

前女團成員單飛開唱「昔日隊友都來了」　淚崩：有人買票就會繼續唱

《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

i-dle宋雨琦自誇「台北通」喝了奶茶！拎FENDI吊飾現身101比愛心寵粉

【暴動現場】尼泊爾封鎖社群引暴動　台旅行團驚呼：好可怕

社會熱門新聞

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

即／工廠女員工摔落　鋼筋壓頭送醫不治

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後現場畫面曝

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

更多熱門

相關新聞

泰女假觀光真運毒！夾帶15公斤大麻闖關被逮

泰女假觀光真運毒！夾帶15公斤大麻闖關被逮

一名泰國籍女子今年6月以觀光名義入境桃園國際機場，其隨身託運行李經過X光儀器檢查時，被海關人員與航警人員察覺有異，當場開箱後查出夾帶二級毒品大麻26包，毛重15.039公斤，市值逾新台幣2100萬元；泰女偵訊時坦承因家境不佳，受運毒集團以免費觀光誘惑協助運毒，所幸毒品未流入市面被專案小組查緝到案，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園男拒攔查蛇行、闖紅燈！下車推倒警被壓制

桃園男拒攔查蛇行、闖紅燈！下車推倒警被壓制

桃園男收千元偽鈔超不爽！開300K台東用掉

桃園男收千元偽鈔超不爽！開300K台東用掉

男嬰全身傷不治　父母凌虐下場曝光

男嬰全身傷不治　父母凌虐下場曝光

狂男持刀見警高喊：搶劫　秒被壓制下場曝

狂男持刀見警高喊：搶劫　秒被壓制下場曝

關鍵字：

強盜４人組誆稱販毒玩具長槍強盜95萬玩具鈔桃檢

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面