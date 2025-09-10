誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

▲張姓男子等4人誆稱欲販售1公斤安非他命，對方集資95萬元購買時，張男等人持玩具長槍強盜，得手後發現90.8萬元竟是假鈔。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓、何姓、陳姓與林姓男子於2023年5月間誆稱販毒，由林男向對方言明1公斤安非他命95萬元價格出售，雙方約定在龜山區某處汽車旅館交易，張男等人竟持玩具長槍強盜購毒金，過程中雙方還駕車互撞，張男等人得手後發現其中90.8萬元竟是假鈔，事後3人向龜山警方自首，林姓男子則逃逸中；桃檢偵結依強盜罪嫌將3人起訴，並追緝在逃共犯林男。

檢警調查，38歲張姓男子、30歲何姓男子、34歲陳姓男子與在逃林姓男子等人，於2023年5月6日上午與陳姓女子聯繫，由陳男充當內應，向陳女佯稱有意以95萬元價格出售1公斤之第二級毒品甲基安非他命，雙方約定於同日上午9時許在龜山區萬壽路某處汽車旅館交易，陳女等人夥同多名男子、與充當內應的陳男前往汽車旅館交易。

陳女等人進入汽車旅館欲交易時，張、何等人進入房間，由張手持玩具長槍瞄準陳女等人恫嚇：「搶劫、趴下」，陳女等人見張男手持長槍不敢動彈，張、何等人隨即趁機奪取陳女持有95萬元現金，且為避免陳女等人向外求援，奪取其手機，得手後逃離現場。陳女等人隨後自汽車旅館追出，並通知於案發地點對面待命之同夥開車追逐張、何及陳男等人。

雙方共4車在追逐過程中曾發生追撞，還不慎追撞無辜用路人，造成蔡姓男子等人頭部、肩部受傷、趙姓乘客頭部外傷等傷勢，張男等人隨後發現強盜現金95萬元中，竟有908萬千元鈔票是玩具鈔票，隨後自覺法網難逃，張、何及陳男等人自行向龜山警分局偵查隊自首，並繳出犯案所用之玩具長槍1把、彈匣、現金1萬元與908張千元假鈔等證物，警方偵訊後依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，同案林姓男子則在逃。

桃檢複訊時，張、何與陳男等人坦承強盜等犯行，檢方認為3人係觸犯刑法之強盜罪嫌，偵結依3人以上強盜罪嫌提起公訴，並將追緝在逃共犯林姓男子到案。