轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

▲有網友在臉書PO文指稱，桃園市八德區和平路一處巷弄昨天下午有輛白色轎車惡意輾壓一隻黃色狗狗，過程都被住戶監視器拍下。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《記憶八德》上傳一段影片，一隻黃色狗狗昨（10）日下午在桃園市八德區和平路一處巷口閒逛時，後方白色轎車看見黃狗後，一度減速，但又猛踩油門用力輾過黃狗，可憐黃狗倒地後狂搖尾巴求救，最後才瘸著腳爬起來，所幸愛狗人士發現後緊急將牠送至寵物診所。由於黃狗有青光眼已喪失眼力，已打鎮定劑照護中。

影片被PO網後，網友直呼「很惡劣」，希望警方介入，八德警方指出，目前尚未接獲報案，汽車駕駛行為已違反動物保護法規定，已主動入調查通知飼主及汽車駕駛到案說明，並函請動保處查處辦。

▲有網友在臉書PO文，白色轎車在八德區和平路巷口處惡意輾壓黃色狗狗。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

有網友昨天在臉書《記憶八德》上傳一段影片指稱，9/10下午16:41發生，14歲的黃色狗狗雙眼青光眼看不見，不自覺得跑到外面去緊張四處亂走，車主有放慢，但後面那一腳油門是甚麼意思？因為他只是狗嗎？

▲桃園市八德區和平路一處巷弄昨天下午白色轎車輾過黃色狗狗，過程被監視器清楚拍下。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

網友還補充，目前狗狗安置在寵物診所ICU內，獸醫診斷有腦震盪跡象，因身體會抽搐癲癇，所以無法照射X光看是否有骨傷，醫生說觀察要48小時以上，但因為狗狗年紀大了又受驚嚇下無法照X光，目前已打入鎮定劑、強心針及吊點滴補充養分，愛狗人士簽了人生中第一張病危通知，是否要進行搶救確認單，還在思考中。網友則留言直呼「真的很惡劣」、「可惡啊」、「有拍到清楚車牌，希望能嚴查」。

八德警分局大安派出所副所長詹士毅表示，有關網傳影片，警方目前尚未接獲報案，但汽車駕駛行為已違反動物保護法第25、30條相關規定，警方將主動積極介入調查，通知飼主及汽車駕駛到案說明，並函請動保處查處，全案將移送桃園地檢署偵辦。