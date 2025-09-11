　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

▲有網友在臉書PO文指稱，桃園市八德區和平路一處巷弄昨天下午有輛白色轎車惡意輾壓一隻黃色狗狗，過程都被住戶監視器拍下。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

▲有網友在臉書PO文指稱，桃園市八德區和平路一處巷弄昨天下午有輛白色轎車惡意輾壓一隻黃色狗狗，過程都被住戶監視器拍下。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《記憶八德》上傳一段影片，一隻黃色狗狗昨（10）日下午在桃園市八德區和平路一處巷口閒逛時，後方白色轎車看見黃狗後，一度減速，但又猛踩油門用力輾過黃狗，可憐黃狗倒地後狂搖尾巴求救，最後才瘸著腳爬起來，所幸愛狗人士發現後緊急將牠送至寵物診所。由於黃狗有青光眼已喪失眼力，已打鎮定劑照護中。

影片被PO網後，網友直呼「很惡劣」，希望警方介入，八德警方指出，目前尚未接獲報案，汽車駕駛行為已違反動物保護法規定，已主動入調查通知飼主及汽車駕駛到案說明，並函請動保處查處辦。

▲有網友在臉書PO文，白色轎車在八德區和平路巷口處惡意輾壓黃色狗狗。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

▲有網友在臉書PO文，白色轎車在八德區和平路巷口處惡意輾壓黃色狗狗。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

有網友昨天在臉書《記憶八德》上傳一段影片指稱，9/10下午16:41發生，14歲的黃色狗狗雙眼青光眼看不見，不自覺得跑到外面去緊張四處亂走，車主有放慢，但後面那一腳油門是甚麼意思？因為他只是狗嗎？

▲桃園市八德區和平路一處巷弄昨天下午白色轎車輾過黃色狗狗，過程被監視器清楚拍下。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

▲桃園市八德區和平路一處巷弄昨天下午白色轎車輾過黃色狗狗，過程被監視器清楚拍下。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

網友還補充，目前狗狗安置在寵物診所ICU內，獸醫診斷有腦震盪跡象，因身體會抽搐癲癇，所以無法照射X光看是否有骨傷，醫生說觀察要48小時以上，但因為狗狗年紀大了又受驚嚇下無法照X光，目前已打入鎮定劑、強心針及吊點滴補充養分，愛狗人士簽了人生中第一張病危通知，是否要進行搶救確認單，還在思考中。網友則留言直呼「真的很惡劣」、「可惡啊」、「有拍到清楚車牌，希望能嚴查」。

八德警分局大安派出所副所長詹士毅表示，有關網傳影片，警方目前尚未接獲報案，但汽車駕駛行為已違反動物保護法第25、30條相關規定，警方將主動積極介入調查，通知飼主及汽車駕駛到案說明，並函請動保處查處，全案將移送桃園地檢署偵辦。

 【更多新聞】

泰女「假觀光真運毒」！夾帶15公斤大麻闖關　市價2100萬

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

攜手金鐘影后楊貴媚　桃園衛生局長自殺防治日Podcast登場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼門要關了」3生肖翻紅　9禁忌一次看
Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro
有意角逐黨主席？　傅崐萁未否認：兩個月以來很多人勸進
家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分
台韓大戰今晚開打！　韓媒：必須拿下
認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

掛羊頭賣狗肉！金門棋牌發展協會暗營職業賭場　警攻堅逮5人

穿越涵洞被車撞！現場只有「三角形警告標誌」婦獲國賠140萬

知名畫家畫室暴斃！小三許願「定情物放靈柩」　正宮崩潰提告

老醫生偷賣安眠藥處方箋給毒蟲「1張400」　密醫兒接手賺黑錢

民和國中棒球隊車禍8人輕重傷　議員牽線物理治療所暖心支援復健

仍判8年4月「我們都心裡有數」　顏寬恒：將在最短時間上訴

配到4張台積電股票要先付64萬？　車手上工首日被逮下場慘了

高雄又有良田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

掛羊頭賣狗肉！金門棋牌發展協會暗營職業賭場　警攻堅逮5人

穿越涵洞被車撞！現場只有「三角形警告標誌」婦獲國賠140萬

知名畫家畫室暴斃！小三許願「定情物放靈柩」　正宮崩潰提告

老醫生偷賣安眠藥處方箋給毒蟲「1張400」　密醫兒接手賺黑錢

民和國中棒球隊車禍8人輕重傷　議員牽線物理治療所暖心支援復健

仍判8年4月「我們都心裡有數」　顏寬恒：將在最短時間上訴

配到4張台積電股票要先付64萬？　車手上工首日被逮下場慘了

高雄又有良田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝

台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約　吃得到38個月正宗松阪牛

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

藍白修《財劃法》出包反怪中央　吳思瑤：去找傅崐萁黃國昌負責

賴清德批「財劃法修法鑄成大錯」　北市府：地方早被一刀刀凌遲

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

【高空震撼】烈焰吞台電興達發電廠 燒到鋼骨裸露！

社會熱門新聞

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

台灣臀后IG悄悄復活　追蹤人數多6千

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

顏寬恒二審仍判8年4月！怒轟：執政者打擊異己

老師制止學生抽菸反被打　法院判賠2.2萬

館長遭槍擊案寶和會大哥判無罪！理由曝光

更多熱門

相關新聞

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，羈押至今已近1年，北院5日裁定以7000萬元交保。柯文哲今（8日）交保步出北院大門發表簡短談話後，他也隨即在臉書表示，「謝謝大家，阿北回來了！因為有大家，柯P才能堅持到現在！絕不投降，絕不屈服」。柯文哲交保後的首篇貼文，短短10分鐘時間，火速突破萬人按讚，小草也湧入留言區表示「阿北加油」、「瘦超多，心疼」、「故天將降大任於是人也，必先苦其心志」。

毒品通緝犯藏身自小客車　八德警方逮捕

毒品通緝犯藏身自小客車　八德警方逮捕

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

學童放學後走失　大廳尋獲喜劇結局

YTR出軌被抓！發公開文懺悔：比被狗幹還爛

YTR出軌被抓！發公開文懺悔：比被狗幹還爛

臉書粉專發文「月賺10萬」　她曝營利方式

臉書粉專發文「月賺10萬」　她曝營利方式

關鍵字：

老盲狗白色轎車狠輾臉書八德警方

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面